Botte con la suocera alla festa pre-nozze: arrestato lo sposo

Un 36enne di Sassari è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo una rissa con la suocera, avvenuta alla vigilia del matrimonio.

Festa pre-matrimoniale finisce nel caos

Doveva essere una giornata di festa quella di sabato 21 giugno per una coppia prossima al matrimonio, e invece è finita con un arresto e un matrimonio annullato. Il protagonista è un 36enne di Sassari, che avrebbe dovuto sposarsi il giorno seguente al Palazzo Ducale della città, ma che ha invece passato il weekend tra tensioni familiari, liti e manette.

La festa pre-matrimoniale si svolgeva in una villa affittata nelle campagne di Alghero, dove lo sposo e la compagna, originaria della Repubblica Ceca, avevano organizzato un ricevimento informale con amici e parenti. Tuttavia, secondo quanto ricostruito, sarebbe bastato un ritardo nel servizio bar per far esplodere una discussione furibonda tra l’uomo e la futura suocera. A quanto pare, il diverbio è degenerato in una vera e propria rissa.

Intervengono i carabinieri: scattano le manette

Secondo la versione fornita dallo sposo, sarebbe stata la suocera ad aggredirlo per prima. “Sono stato picchiato”, avrebbe dichiarato il 36enne. Ma le ricostruzioni sono contrastanti. Entrambi, comunque, avrebbero contattato le forze dell’ordine. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, la situazione sarebbe ulteriormente degenerata: il futuro sposo avrebbe opposto resistenza all’intervento dei militari.

Un comportamento che ha portato al suo arresto per resistenza a pubblico ufficiale e alla successiva imposizione dell’obbligo di firma. Con un esito inevitabile quanto tragico: il matrimonio è stato annullato. L’uomo, infatti, non ha potuto partecipare alla cerimonia prevista per domenica.

Una vicenda che ha lasciato tutti increduli. La festa che doveva sancire l’unione di due famiglie si è trasformata in uno scontro accesissimo tra futuri consuoceri, culminato con l’intervento delle forze dell’ordine e il fallimento del matrimonio. Di certo, per i due fidanzati non è stato un sabato come gli altri.