Sondaggi 2025, FdI in calo, il Pd cresce, perdono terreno M5S e Lega, su FI

Nella Supermedia settimanale di Agi/YouTrend il Partito Democratico registra un +0,7%. Fratelli d’Italia perde terreno, Lega e M5S arretrano.

Il Pd vola al 22,7%, centrosinistra in recupero

La nuova Supermedia Agi/YouTrend sulle intenzioni di voto, calcolata tra il 5 e il 18 giugno, mostra una dinamica politica in fermento. La campagna per i referendum e i ballottaggi locali ha lasciato il segno nei sondaggi, con un chiaro movimento a favore delle forze d’opposizione, in particolare del Partito Democratico, che cresce di 0,7 punti e si attesta al 22,7%.

Anche Alleanza Verdi e Sinistra continua la sua lieve ma costante ascesa, arrivando al 6,5% (+0,2%). Cresce marginalmente anche +Europa, ora all’1,9% (+0,1%).

Centrodestra in affanno: FdI sotto il 30%, male Lega e centristi

Tra i partiti di governo, Fratelli d’Italia perde lo 0,1% e si ferma al 29,9%, scendendo sotto la soglia psicologica del 30%. La Lega, ancora alle prese con la delusione sul terzo mandato, lascia sul campo 0,3 punti e si attesta all’8,4%. Più stabile, invece, Forza Italia, ferma al 9%, dopo la definitiva chiusura del dibattito sul terzo mandato annunciata dal capogruppo Paolo Barelli e confermata dal vicesegretario Stefano Benigni.

M5S in calo, Calenda e Renzi indietreggiano

In calo anche il Movimento 5 Stelle, che perde 0,4 punti e scende al 21,1%, nonostante la mobilitazione in vista della manifestazione contro il riarmo prevista a Roma e l’invito di Giuseppe Conte per un vertice progressista a L’Aia.

Tra i centristi, Azione di Carlo Calenda scende al 3,2% (-0,3%) mentre Italia Viva di Matteo Renzi cala al 2,2% (-0,3%). Male anche Noi Moderati, che perde 0,3% e si posiziona allo 0,8%.

Coalizioni: centrosinistra in crescita, centrodestra in calo

Il quadro delle coalizioni mostra un lieve ma significativo cambiamento: il centrosinistra (senza contare il M5S) raggiunge il 31%, con una crescita di quasi un punto (+0,9%). Al contrario, il centrodestra cala al 48%, lasciando per strada 0,7 punti.

Le tendenze confermano un recupero dell’area progressista a discapito della maggioranza, con un calo diffuso per le forze di governo e una spinta delle opposizioni, soprattutto di quelle più strutturate come il Pd.