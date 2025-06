Al Bano canta in Russia, Romina prende le distanze: “Mi dissocio da Felicità”, lui le risponde a tono

Romina Power si dissocia dall’esibizione in Russia di Al Bano con “Felicità”. Il cantante replica duramente parlando di “coltellata mediatica” e difende la sua scelta.

Romina Power prende le distanze dall’esibizione a San Pietroburgo

Una nuova frattura pubblica si è aperta tra Al Bano Carrisi e la sua ex moglie Romina Power. L’artista statunitense ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per esprimere disaccordo nei confronti dell’esibizione tenuta da Al Bano il 20 giugno scorso in Piazza del Palazzo a San Pietroburgo, durante la quale ha cantato la celebre “Felicità” insieme a Iva Zanicchi.

«Mi dissocio dalla canzone ‘Felicità’ cantata in Russia – ha scritto Romina – non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità». Parole nette che hanno immediatamente scatenato la replica del cantante originario di Cellino San Marco, visibilmente colpito dalla presa di posizione della ex compagna artistica e madre dei suoi quattro figli.

La replica di Al Bano: “Parole senza senso”

Al Bano non ha nascosto la propria amarezza, definendo la dichiarazione di Romina una “coltellata mediatica”. «Dal post su Instagram di Romina sono rimasto veramente stupito. Da lei non me lo sarei mai aspettato. Lei si dissocia da cosa? Chi l’ha invitata a San Pietroburgo a cantare “Felicità”? A me non risulta che fosse tra gli artisti invitati a esibirsi».

Il cantante ha poi voluto difendere la scelta di eseguire “Felicità”, sottolineandone il valore simbolico e universale. «Lei non era lì, cosa ne sa di quello che è successo di fronte all’Ermitage? In tempo di pace e in tempo di guerra c’è sempre bisogno della vitamina “F” di “Felicità”. I 600mila russi presenti hanno apprezzato, perché è una canzone che mette allegria a chi la canta e a chi la ascolta».

Ribadendo il potere terapeutico della musica, Carrisi ha aggiunto: «La musica è medicina e io ne so qualcosa. Se non l’avessi avuta nella mia vita, non so cosa sarebbe stato di me. La offro a chi me la chiede, perché fa bene. Da 42 anni, “Felicità” è un inno, sia nei Paesi in pace sia in quelli in guerra».

Critiche, social e il peso della popolarità

Nella parte finale della sua dichiarazione, Al Bano ha rivolto un commento alle critiche ricevute sui social e alla continua esposizione mediatica. «Ogni giorno ricevo coltellate mediatiche, ora anche da Romina. Non vado al funerale del Papa e scrivono che mi sento superiore, quando è esattamente il contrario. Poi mi hanno accusato di body shaming per una battuta fatta durante un concerto a Carbonia. Ogni passo che faccio, vengo criticato».

Infine, con amarezza, l’artista ha commentato: «Mi chiedo se quelli che appartengono alla “dittatura del social Spa” siano pagati. Secondo me prendono soldi, sennò non si spiega».