Entrano in casa di notte: il proprietario spara con il fucile, ladro 28enne gravissimo

A Centola tre ladri tentano una rapina in villa. Il proprietario reagisce con un fucile legalmente detenuto. Uno dei malviventi è rimasto gravemente ferito.

Tentato furto nella notte: scontro a fuoco tra il padrone di casa e i ladri

Un tentativo di rapina in abitazione si è trasformato in un grave episodio di violenza a Foria, frazione del comune di Centola, in provincia di Salerno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tre uomini si sarebbero introdotti in due abitazioni della zona residenziale con l’intento di compiere furti. Dopo aver svaligiato un primo appartamento, i malviventi hanno fatto irruzione in una seconda villetta, senza sapere che all’interno vi fosse il proprietario con la famiglia.

L’uomo, un 60enne imprenditore del luogo, accortosi della presenza degli intrusi, ha reagito impugnando un fucile regolarmente detenuto. In base alla prima ricostruzione, sarebbero stati i ladri ad aprire il fuoco per primi. Il padrone di casa avrebbe quindi risposto sparando un solo colpo, che ha colpito uno dei tre aggressori, ferendolo gravemente alla spalla.

Ferito un 28enne, ricercati i complici in fuga

Il colpo esploso ha raggiunto un giovane di 28 anni, successivamente identificato come uno dei presunti responsabili del tentato furto. Dopo l’intervento del personale del 118, il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, ma a causa delle condizioni critiche è stato trasferito in nottata al Cardarelli di Napoli, dove resta ricoverato in prognosi riservata.

Nel frattempo, gli altri due uomini si sono dati alla fuga a piedi. Sono in corso intense ricerche da parte dei militari della Compagnia di Sapri, che insieme al nucleo scientifico del comando provinciale stanno esaminando i rilievi raccolti sotto il coordinamento della Procura di Vallo della Lucania. Sono stati sequestrati numerosi bossoli, attualmente al vaglio degli inquirenti, mentre sul luogo sono stati attivati posti di blocco e controlli a tappeto.

Il proprietario della villetta è stato accompagnato in caserma, assistito dal suo legale, per riferire quanto accaduto. È stato sottoposto allo stub test e le armi presenti nell’abitazione risultano tutte regolarmente registrate