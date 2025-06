Puglia, muore 25enne travolto da un treno, inutili tutti i tentativi di salvarlo

Un giovane di 25 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato investito da un treno a Massafra. Indagini in corso per chiarire le cause.

Grave incidente ferroviario nella zona di Massafra

Un ragazzo di 25 anni, di nazionalità straniera, è morto nelle scorse ore a Massafra, in provincia di Taranto, dopo essere stato travolto da un treno. Il fatto è avvenuto nella mattinata di martedì 24 giugno, ma restano ancora da chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. Al momento, non è stato possibile stabilire se si sia trattato di un drammatico incidente oppure di un gesto volontario.

La vittima è stata soccorsa immediatamente dal personale del 118, che ha trasportato il giovane all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, in particolare per le lesioni riportate agli arti inferiori. Nonostante fosse ancora cosciente al momento del ricovero, il 25enne è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso a causa di un grave choc emorragico, nonostante i tentativi di salvarlo da parte dei medici.

Indagini affidate alla Procura: accertamenti in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i primi rilievi e dato avvio alle indagini. Gli accertamenti si concentrano in queste ore sulla ricostruzione dettagliata della dinamica e sulle eventuali responsabilità. Secondo quanto trapelato, sul corpo del giovane non sarebbero state riscontrate altre lesioni oltre a quelle compatibili con l’investimento ferroviario.

La procura di Taranto ha aperto un fascicolo per accertare eventuali ipotesi di reato. A seguire il caso è il pubblico ministero Francesca Colaci, che ha disposto gli approfondimenti tecnici e investigativi del caso. Non è escluso che, nelle prossime ore, possano essere ascoltati testimoni o esaminati i filmati delle telecamere di sorveglianza eventualmente presenti nella zona.