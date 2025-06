In moto verso il mare, perdono la vita due ragazzi di 22 e 23 anni, Matteo Ferrara e Melissa Rea

Due giovani hanno perso la vita in un incidente in moto mentre si recavano al mare. La città di Sessa Aurunca è sconvolta dal dolore.

Incidente fatale lungo la strada verso l’Appia

Profondo cordoglio a Sessa Aurunca per la tragica morte di Matteo Ferrara e Melissa Rea, due giovani deceduti in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel territorio del comune casertano. I due stavano viaggiando in moto, diretti al mare, lungo lo stradone che dalla frazione di San Castrese conduce alla statale Appia, quando si è verificato l’impatto che ha causato il decesso di entrambi.

Matteo Ferrara, 23 anni, era un carabiniere in servizio a San Giuliano Milanese, rientrato recentemente nel Casertano per un periodo di vacanza. La compagna, Melissa Rea, 22 anni, originaria della zona, si era da poco trasferita a Mondragone. Entrambi erano molto conosciuti e stimati nella zona. La notizia del tragico evento ha suscitato sgomento tra parenti, amici e concittadini.

Le parole del sindaco e il cordoglio del territorio

Il sindaco di Sessa Aurunca, Luigi Di Iorio, ha affidato ai social un messaggio di cordoglio rivolto alle famiglie colpite e all’intera cittadinanza:

“Doveva essere una giornata di leggerezza, di mare e sorrisi.

Ma il destino, crudele e incomprensibile, ha deciso diversamente.

Oggi piangiamo due giovani della nostra comunità: Melissa e Matteo.

Due vite spezzate troppo presto da un tragico incidente. Due ragazzi pieni di sogni, speranze, futuro.

Come Sindaco e a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, esprimo il più profondo cordoglio e la vicinanza sincera alle famiglie Ferrara e Rea, ai loro amici, a chi li ha conosciuti e amati.

Oggi Sessa Aurunca si stringe in un abbraccio silenzioso, ferito e commosso.

Li porteremo sempre nel cuore.

Che la terra vi sia lieve, tesori cari!”

Anche l’associazione Generazione Aurunca ha voluto ricordare i due ragazzi con un messaggio pubblico:

“Il Territorio Aurunco è in profondo lutto. Un’estate iniziata con una tragedia sconvolgente causata dall’incidente di ieri. Melissa Rea e Matteo Ferrara erano due meravigliose anime, innamorati e pieni di vita. Le comunità di Rongolise e Piedimonte piangono i loro figli, così come un intero territorio. Generazione Aurunca invia le condoglianze alle famiglie Rea e Ferrara. In segno di lutto i portali di GA quest’oggi non pubblicheranno eventi ludici e ricreativi.”