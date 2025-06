Battesimo finisce nel caos: colpisce con violenza la suocera che finisce in rianimazione, arrestato il padre della bimba

Durante i festeggiamenti per un battesimo a Terracina, un violento scontro tra familiari ha portato al ferimento grave di una donna e all’arresto del genero.

Battesimo interrotto da una violenta rissa

Nel pomeriggio di domenica 22 giugno, un evento privato si è trasformato in un grave episodio di violenza in un ristorante sul mare a Terracina, in provincia di Latina. Durante un ricevimento organizzato per celebrare un battesimo, è scoppiata una rissa tra alcuni invitati che ha coinvolto più persone. Secondo quanto riferito, nel caos generale sono stati utilizzati anche tavoli e sedie come oggetti contundenti.

La situazione è precipitata rapidamente e una donna, colpita con violenza durante lo scontro, è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale Fiorini. Dopo una prima valutazione medica, i sanitari hanno disposto il trasferimento d’urgenza al Santa Maria Goretti di Latina, dove la paziente è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione diretto dal dottor Fabio Alfredo Nania. I medici le hanno riscontrato un trauma toracico e un’insufficienza circolatoria, giudicandone le condizioni gravi.

Il presunto aggressore è il padre della bambina

Le indagini condotte dalla Polizia di Stato hanno portato alla ricostruzione preliminare dell’accaduto. A quanto pare, l’aggressione sarebbe partita da una lite tra il padre della neonata, appena battezzata, e alcuni familiari presenti al ristorante. In particolare, l’uomo avrebbe avuto un’accesa discussione con la compagna e con la cognata. La situazione sarebbe poi degenerata fino al gesto estremo contro la suocera, che avrebbe subito le conseguenze più gravi dell’intera vicenda.

Nelle ore successive ai fatti, l’uomo – identificato come il genero della donna ferita – è stato fermato dagli agenti intervenuti sul posto e, al termine degli accertamenti, arrestato con l’accusa di lesioni gravi. Gli inquirenti stanno proseguendo le indagini per raccogliere testimonianze e stabilire con precisione la dinamica degli eventi, anche attraverso eventuali filmati registrati durante la rissa.