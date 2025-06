Addio ad Alvaro Vitali, solo qualche giorno fa pregava la moglie di tornare insieme a lui

Si è spento a Roma all’età di 75 anni l’attore e comico Alvaro Vitali, noto per il personaggio di Pierino e protagonista di numerose pellicole di successo.

Addio a un protagonista del cinema popolare

Nel tardo pomeriggio di martedì 24 giugno, è morto a Roma l’attore Alvaro Vitali, uno dei volti più popolari del cinema comico italiano. L’artista aveva 75 anni ed era stato ricoverato nelle scorse settimane a causa di una broncopolmonite recidivante. A renderlo noto, nei giorni precedenti al decesso, era stata l’ex moglie Stefania Corona, che aveva parlato pubblicamente delle condizioni di salute dell’attore.

Nato a Roma il 3 febbraio 1950, Vitali ha attraversato oltre cinque decenni di carriera nel mondo dello spettacolo, conquistando il grande pubblico con il personaggio irriverente e caricaturale di Pierino, simbolo della commedia erotica e popolare degli anni ’70 e ’80. Il suo stile inconfondibile, fatto di battute fulminanti, mimica accentuata e situazioni grottesche, lo ha reso un’icona di quel particolare filone cinematografico.

Una carriera tra comicità e satira popolare

Dopo un esordio come comparsa nei film di Federico Fellini, Vitali era riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel cinema italiano, diventando protagonista di una lunga serie di film comici che, per anni, hanno riempito le sale e fatto ridere intere generazioni. La sua interpretazione di “Pierino” ha rappresentato il culmine della carriera, ma Vitali ha recitato anche in numerose altre pellicole, alternando ruoli comici e farseschi, spesso affiancato da attori di grande popolarità dell’epoca.

Negli anni più recenti, aveva partecipato a programmi televisivi e talk show, mantenendo un rapporto diretto con il pubblico, che non aveva mai smesso di dimostrargli affetto. Il ricovero a causa della broncopolmonite aveva preoccupato amici e fan. “Le sue condizioni erano peggiorate rapidamente, ma non pensavamo sarebbe finita così”, aveva raccontato Stefania Corona in una delle sue ultime interviste.

Le modalità delle esequie e gli sviluppi relativi all’ultimo saluto saranno comunicati nelle prossime ore dalla famiglia.