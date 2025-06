Bambino di 4 anni morto in piscina, irreperibile da tre giorni il bagnino che era con lui: cellulare spento e nessun segnale

Il 37enne Matteo Formenti, in servizio il giorno della tragedia al parco acquatico di Castrezzato, risulta irreperibile da tre giorni: cellulare spento e nessun segnale.

Scomparso dopo la tragedia al parco acquatico

A tre giorni dalla morte di Michael, il bambino di quattro anni annegato nella piscina del parco acquatico “Tintarella di Luna” di Castrezzato, in provincia di Brescia, è emerso un nuovo elemento che sta attirando l’attenzione degli investigatori: la scomparsa di Matteo Formenti, uno dei bagnini presenti in servizio il giorno dell’incidente.

Formenti, 37 anni, residente nel comune di Chiari, non dà più notizie di sé da lunedì 24 giugno. Il suo telefono cellulare risulta spento, e tutti i tentativi di contattarlo da parte di amici, familiari e colleghi si sono finora rivelati infruttuosi. La sua assenza, che coincide con le ore immediatamente successive alla tragedia del piccolo Michael, ha sollevato preoccupazioni tra le forze dell’ordine e i conoscenti.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo non si è più presentato al lavoro, non ha avvisato i responsabili della struttura né ha dato comunicazioni alla famiglia. Il suo veicolo non è stato spostato e nella sua abitazione non sono stati trovati indizi utili a chiarire i motivi dell’allontanamento improvviso.

Ricerche avviate nella zona tra Chiari e Castrezzato

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti sul territorio, concentrando le ricerche nei comuni di Chiari e Castrezzato. La scomparsa viene trattata come un caso autonomo rispetto all’indagine aperta sulla morte del bambino, anche se la coincidenza temporale tra i due eventi sta alimentando ipotesi investigative che non vengono al momento confermate dagli inquirenti.

Le verifiche hanno incluso anche i tabulati telefonici e le ultime posizioni GPS registrate dal cellulare, ma finora senza risultati utili. Non si esclude nessuna pista, inclusa quella di un allontanamento volontario. Al momento, tuttavia, non risultano motivazioni note che potessero spingere il 37enne a sparire.