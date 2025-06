Bari, si introduce armato in tre abitazioni: arrestato 32enne dopo giorni di indagini

Armato di pistola avrebbe fatto irruzione in tre abitazioni, poi si sarebbe aggirato per le strade del paese: arrestato un uomo a Sannicandro.

Tre intrusioni in poche ore: identificato il sospettato

È stato arrestato un 32enne ritenuto responsabile di tre episodi avvenuti a Sannicandro di Bari il 22 maggio scorso. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo si sarebbe introdotto con la forza in altrettante abitazioni, impugnando una pistola e facendo uso di violenza su persone e cose. In seguito si sarebbe aggirato armato per il centro del paese, creando allarme tra i residenti.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Modugno, che hanno dato seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è accusato di violazione di domicilio aggravata, porto abusivo di arma clandestina in luogo pubblico e ricettazione. L’intervento dell’Arma è stato preceduto da un’indagine serrata, condotta grazie all’analisi delle immagini estratte da diversi sistemi di videosorveglianza installati in zona e alla raccolta di testimonianze da parte dei cittadini.

Le indagini e il sequestro dell’arma

Le attività investigative hanno consentito ai militari di raccogliere elementi che hanno portato all’identificazione del presunto responsabile. Dopo averlo rintracciato, i carabinieri hanno proceduto alle perquisizioni personali e domiciliari, nel corso delle quali è stata sequestrata una pistola con la matricola abrasa, ritenuta compatibile con quella utilizzata nei tre episodi contestati.

Il 32enne è stato quindi condotto nel carcere di Bari, dove si trova ora in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. Le indagini proseguono per chiarire eventuali altri episodi riconducibili all’uomo e per accertare la provenienza dell’arma sequestrata.

Secondo gli inquirenti, il comportamento dell’indagato avrebbe messo a rischio l’incolumità pubblica, motivo per cui è stata disposta l’immediata misura restrittiva.