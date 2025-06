La volta buona, Elena Barolo parla del rapporto con Spinalbese e poi lancia una frecciatina a Belen

Ospite di Caterina Balivo, Elena Barolo racconta la fine della relazione con Martorana, chiarisce i rapporti con Spinalbese e risponde a una battuta su Belen.

Fine della relazione con Martorana: “L’ho lasciato io, siamo rimasti amici”

ROMA – Elena Barolo, ex volto di Striscia la Notizia, ha raccontato in diretta televisiva la conclusione della sua lunga relazione con Alessandro Martorana, durata 13 anni. L’intervista è andata in onda nello studio de La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai1.

“Dopo 13 anni, la mia storia è finita”, ha dichiarato Barolo con voce ferma. A decidere di interrompere il rapporto è stata proprio lei: “Ho scelto io di lasciarci. Ora siamo amici”. La consapevolezza sarebbe arrivata durante la partecipazione al reality The Couple, in cui Barolo ha preso parte con l’amica Thais Wiggers. “Ho avuto tempo per riflettere. La verità? Non mi mancava”, ha confessato, lasciando intendere come la decisione non sia stata improvvisa, ma maturata nel tempo.

Ad aprile, quando le prime indiscrezioni sulla crisi erano cominciate a circolare, l’ex velina aveva tentato di ridimensionare le voci con un secco: “Procede tutto benissimo”. Solo ora, mesi dopo, ha scelto di raccontare pubblicamente la verità sullo stato della sua vita sentimentale.

Chiarimenti su Antonino Spinalbese: “È solo un amico, mi fa bene i capelli”

Nel corso della trasmissione, è stato affrontato anche il tema delle indiscrezioni su un possibile flirt tra Elena Barolo e Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, conosciuto proprio durante il reality. I due, secondo i rumors, avrebbero mostrato una particolare sintonia, tanto da far ipotizzare che fosse nato qualcosa di più di una semplice amicizia.

Barolo ha voluto chiarire pubblicamente: “È un gran figo, mi fa bene i capelli, ma siamo solo amici”, escludendo categoricamente qualsiasi coinvolgimento sentimentale. La frase è stata accolta con un sorriso in studio, senza ulteriori commenti da parte dell’ospite.

La battuta di Balivo e la replica ironica su Belen

Al termine dell’intervista, Caterina Balivo ha salutato Barolo con una battuta allusiva: “Ora torni da Antonino”. La risposta non si è fatta attendere. Con tono ironico, l’ex velina ha replicato: “Belen poi si arrabbia”. Una frase che ha chiuso con leggerezza un momento personale particolarmente delicato, affrontato con naturalezza in diretta televisiva.