Bari Largo Due Giugno, mamma spinge il passeggino sulle strisce: scooter lo travolge, neonata e fratellino in ospedale

Grave incidente in serata nei pressi di Parco 2 Giugno a Bari: una madre e i suoi due figli investiti da uno scooter mentre attraversavano la strada.

BARI – Un incidente ha coinvolto una madre e i suoi due figli nella serata di mercoledì 25 giugno, in via della Costituente all’angolo con via Pessina, nel quartiere San Pasquale, a poca distanza dal Parco 2 Giugno. Poco prima delle 21, mentre la donna attraversava le strisce pedonali spingendo un passeggino con all’interno la figlia di tre mesi e tenendo accanto a sé il figlio di quattro anni, è stata travolta da uno scooter guidato da un ragazzo.

Stando alle prime ricostruzioni fornite da alcuni testimoni, lo scooter avrebbe sorpassato un’autovettura ferma per dare precedenza ai pedoni, finendo per colpire in pieno il passeggino. Nonostante l’urto, il passeggino non si è ribaltato, ma la violenza dell’impatto ha fatto cadere la donna, che in quel momento trasportava anche alcune buste della spesa, finite lontano a causa della collisione.

Neonata portata in codice giallo al Giovanni XXIII

Immediato l’intervento dei passanti, che hanno prestato i primi soccorsi nell’attesa dei sanitari del 118, arrivati pochi minuti dopo. Una testimone ha raccontato: “Ci siamo spaventati tantissimo, perché per i primi minuti la piccola non dava segni di vita. La mamma era sotto shock, e anche l’altro bimbo era molto provato. I paramedici sono arrivati dopo poco: ci hanno detto la bimba si era svegliata e che stava rispondendo agli stimoli. È stato un grande sollievo”.

La neonata è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari, mentre il fratellino è stato accompagnato con codice verde, principalmente per il forte stato di agitazione emotiva. Anche la madre è stata assistita sul posto, visibilmente scossa dall’accaduto.

Residenti preoccupati per la pericolosità della strada

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale, che ha avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Le indagini dovranno stabilire se lo scooterista abbia effettivamente effettuato un sorpasso vietato in presenza di un attraversamento pedonale.

Una delle testimoni ha espresso la preoccupazione dei residenti per la pericolosità della zona: “Purtroppo è una storia già vista e rivista, ormai quella strada è pericolosissima. Via della Costituente è un problema serio per i residenti, perché le macchine corrono come fossero in tangenziale. C’è una forte menefreghismo verso i pedoni e si fanno sorpassi che rischiano di diventare fatali”.