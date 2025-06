Manuale adottato nei licei, scoppia il caso: “Propaganda nelle aule, distorce la verità su Giorgia Meloni”

Un libro di storia adottato in vari licei italiani è al centro di critiche da parte di esponenti di Fratelli d’Italia per contenuti ritenuti distorsivi.

Contestazioni sul contenuto del manuale

Un manuale di storia contemporanea, destinato agli studenti delle scuole superiori e redatto da quattro autori piemontesi, è stato segnalato per presunte affermazioni denigratorie nei confronti di Fratelli d’Italia e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il volume, intitolato “Trame del tempo, dal Novecento a oggi” ed edito da Laterza, è stato adottato da alcuni istituti scolastici tra Torino, Milano, Roma e Napoli, anche in corsi serali.

A sollevare pubblicamente la questione è stata la vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, che ha definito il contenuto del libro “fazioso” e ha chiesto un intervento immediato al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Tra i passaggi contestati figura la descrizione del partito di governo come erede del fascismo e promotore di leggi “dichiaratamente liberticide”. Il riferimento a inchieste giornalistiche recenti, secondo Montaruli, rappresenterebbe un tentativo di influenzare ideologicamente gli studenti.

“Il libro evidenzia ancora la faziosità di alcuni insegnamenti che sono inammissibili nella scuola pubblica. Oltre a riportare un falso, è il tentativo di deviare la libera opinione dei ragazzi, qualcosa di gravissimo che chiediamo di respingere totalmente”, ha dichiarato Montaruli.

Appello al ministro e reazioni politiche

Alla denuncia di Montaruli si è unito Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, che ha espresso preoccupazione per quanto definito “propaganda ideologica” nei contenuti scolastici. “Alcune scuole – ha scritto Fidanza sui social – hanno adottato un libro di storia in cui Fratelli d’Italia viene descritto come partito di ‘estrema e ultra-destra’ ed erede del fascismo, mentre il governo Meloni è accusato di varare ‘piani di deportazione’. Falsi, faziosi e manipolatori senza scrupoli. Fuori la propaganda d’odio dalle scuole”.

Montaruli ha annunciato un’interrogazione parlamentare per chiedere al ministro Valditara di avviare verifiche puntuali sugli istituti che hanno adottato l’edizione 2025 del manuale. “Verificheremo uno ad uno quali scuole adottano queste pagine vergognose e ci prepariamo a una campagna di denuncia e contro informazione”, ha aggiunto la deputata.

Secondo quanto riportato, il manuale sarebbe stato adottato anche dal liceo Cavour e dal liceo Einstein di Torino, all’interno dei percorsi serali. Al momento, dagli autori del testo non sono giunte repliche ufficiali. Una loro eventuale presa di posizione potrebbe avvenire solo in caso di richieste formali da parte del Ministero dell’Istruzione.