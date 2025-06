Festa a sorpresa per Vittorio Feltri che compie 82 anni, arriva anche un bacio da Mara Venier

Il giornalista ha festeggiato gli 82 anni in un pranzo organizzato da Melania Rizzoli, alla presenza di pochi amici stretti e di Mara Venier.

Un compleanno inatteso tra amici storici

Vittorio Feltri ha compiuto 82 anni il 25 giugno e, contrariamente alle sue abitudini, si è ritrovato al centro di un festeggiamento a sorpresa. A organizzarlo è stata la sua storica amica Melania Rizzoli, medico e figura a lui molto vicina da anni. La celebrazione si è svolta a Milano, con un pranzo riservato a un ristretto gruppo di amici, tra cui la conduttrice Mara Venier, da sempre legata da una solida amicizia al giornalista.

In una recente intervista, Feltri aveva definito Rizzoli “un’amica del cuore”, dichiarando: “A lei ho chiesto di aiutarmi a morire quando sarà il momento, lei ha detto che mi aiuterà fino all’ultimo, io ci credo”. Proprio la profondità di questo legame ha spinto Rizzoli a ignorare la reticenza di Feltri nel celebrare ricorrenze, decidendo di sorprenderlo con un gesto affettuoso e discreto.

“Il brindisi in onore del Direttorissimo per il suo 82esimo compleanno. L’età anagrafica oggi è superata dall’età biologica. Vittorio non ama celebrare nulla, ma il brindisi a sorpresa da me organizzato lo ha commosso. E non mi ha nemmeno rimproverato”, ha scritto Rizzoli a corredo delle foto pubblicate sui social, ringraziando gli amici presenti e rivolgendo un pensiero particolare a Venier: “Grazie alla mia adorata Mara Venier per l’affetto, l’amore e la sua partecipazione”.

La scena del bacio e il legame con la famiglia

Nel corso del pranzo, immortalato da alcuni video condivisi via social, è stato ripreso anche un breve momento che ha attirato l’attenzione: Mara Venier e Vittorio Feltri, seduti fianco a fianco, si sono scambiati un bacio sulle labbra al momento della torta. Un gesto spontaneo e affettuoso che non è passato inosservato e che ha accompagnato il canto di “Tanti auguri”.

Nonostante il tono intimo dell’evento, Feltri resta legato alla propria famiglia. Da 55 anni è sposato con Enoe Bonfanti, che in un’intervista ha descritto come “una maestrina dalle gambe bellissime che mi ha salvato la vita”. La coppia si è formata dopo la tragica morte della prima moglie del giornalista, deceduta a soli 22 anni durante il parto. Feltri ha spesso raccontato della sofferenza legata a quella perdita e della nuova stabilità trovata nel suo matrimonio attuale.

Parlando della vita coniugale, Feltri ha affrontato pubblicamente anche episodi di infedeltà, dichiarando: “Tradimento è quando ti affondano un pugnale nella schiena. Io ho diversificato, mi sono distratto, un attimo, un mese, cinque anni. Ho sempre diversificato, sin dal primo giorno, per rendere la vita meno noiosa. Mia moglie ha capito ovviamente”. E ha concluso: “Come fai a lasciare una famiglia con cinque figli?”.