Ragazza precipita da una finestra: 22enne in coma dopo una caduta di sei metri

Una ragazza è stata trovata a terra all’alba nel centro di Pavia, in condizioni gravissime: la polizia indaga su tutte le possibili ipotesi.

Caduta all’alba nel centro storico: soccorsa da alcuni passanti

È ricoverata in condizioni critiche al San Matteo di Pavia una ragazza di 22 anni, precipitata da una finestra al secondo piano di un palazzo situato in via XX Settembre, nel cuore della città. L’episodio è avvenuto alle prime luci dell’alba di giovedì 26 giugno, quando alcuni passanti hanno notato la giovane riversa a terra, scalza e in pigiama, sotto un edificio residenziale.

Lanciato immediatamente l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, attivati dalla centrale operativa dell’AREU Lombardia. La ragazza, trovata ancora in vita ma in stato di incoscienza, è stata intubata e trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale pavese. Al momento, è ricoverata in coma nel reparto di rianimazione, con un grave trauma cranico e contusioni multiple.

Indagini in corso, sentita la coinquilina

L’intervento degli agenti della Squadra Volante della questura di Pavia è scattato subito dopo il ricovero. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto, al momento ancora avvolta dall’incertezza. La giovane risiede nell’appartamento da cui sarebbe caduta insieme a un’altra ragazza, che ha dichiarato di non essersi accorta di nulla durante la notte.