Incidente gara motociclismo, cade in curva Luca Sessolo, muore dopo tre giorni d’agonia

Il pilota 42enne di Imperia è deceduto tre giorni dopo una tragica caduta durante una gara della Coppa FMI sul circuito di Marzaglia.

Incidente fatale in curva durante la gara MotoEstate

Un tragico incidente ha spezzato la vita di Luca Sessolo, 42 anni, originario di Imperia, durante una gara motociclistica all’autodromo di Modena, nella frazione di Marzaglia. Il pilota stava partecipando all’edizione 2025 del MotoEstate, competizione nazionale dedicata alle due ruote. Era impegnato nel Trofeo Race Attack, parte integrante della Coppa FMI di velocità organizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana.

Il dramma si è consumato nella fase iniziale della corsa, quando Sessolo, in sella alla sua Aprilia, ha affrontato la prima curva del tracciato. In quel momento ha perso il controllo della moto, cadendo rovinosamente sull’asfalto e riportando un violento trauma cranico. L’impatto non ha coinvolto altri concorrenti, ma le condizioni del pilota sono apparse da subito gravissime.

Corsa contro il tempo: tre giorni di lotta in ospedale

I soccorsi sono intervenuti con la massima tempestività. L’organizzazione ha interrotto immediatamente la gara, mentre Sessolo veniva trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, il più vicino al circuito. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, ma le ferite riportate erano troppo gravi: dopo tre giorni di ricovero, il pilota è deceduto.

A piangerlo oggi ci sono la moglie e una figlia ancora piccola. Proprio la moglie, in un momento di grande dolore, ha voluto pubblicamente ringraziare il personale sanitario: “Desidero esprimere tutta la mia gratitudine per la professionalità, la sensibilità e l’umanità che medici, infermieri e OSS mi hanno dimostrato.”

Cordoglio della FMI e ultimo gesto di generosità

Attraverso una nota ufficiale, la Federazione Motociclistica Italiana ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia. “La Federazione Motociclistica Italiana tutta, a partire dal Presidente Giovanni Copioli, porge le più sentite condoglianze alla famiglia Sessolo”, si legge nel messaggio diffuso a poche ore dalla notizia del decesso.

Nel segno dell’altruismo che ha sempre caratterizzato Luca Sessolo, i suoi familiari hanno deciso di procedere con la donazione degli organi, trasformando una tragedia in un atto di speranza per altri.

Le autorità competenti sono ora chiamate ad accertare con precisione le cause dell’incidente e la dinamica esatta dell’accaduto, per chiarire ogni aspetto del tragico evento.