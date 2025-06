Puglia, dal 1° luglio vietato fumare a Castellaneta Marina: sanzioni fino a 500 euro

Dal 1° luglio al 30 settembre sarà vietato fumare sulle spiagge e nelle acque entro 20 metri dalla riva a Castellaneta

Divieto attivo per tutta l’estate

A partire dal 1° luglio 2025, nel territorio di Castellaneta, entrerà in vigore un divieto di fumo che interesserà tutte le spiagge comunali e le acque marine fino a 20 metri dalla battigia. Il provvedimento, contenuto nell’ordinanza n. 101 firmata dal sindaco Giambattista Di Pippa, resterà valido per l’intera stagione balneare, fino al 30 settembre. L’obiettivo dell’amministrazione è tutelare la salute dei bagnanti e preservare la qualità ambientale del litorale.

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza, il fumo sarà vietato:

su tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale;

nelle acque marine entro i 20 metri dalla riva;

in assenza di aree per fumatori, anche al di fuori delle zone balneari.

Oltre al divieto di fumo, viene sottolineata la proibizione assoluta di gettare mozziconi e altri rifiuti legati al fumo sulla sabbia o in mare. Le sanzioni per i trasgressori saranno comprese tra 25 e 500 euro, in base alla gravità della violazione e a quanto previsto dal regolamento comunale sull’igiene urbana.

Controlli rafforzati e nuova segnaletica

Per garantire il rispetto delle nuove disposizioni, il Comune, attraverso l’Ufficio Ambiente, installerà una segnaletica dedicata lungo il litorale. Saranno inoltre intensificati i controlli, affidati alla Polizia Locale e alle altre forze dell’ordine competenti. L’intervento si inserisce in una strategia più ampia volta a scoraggiare il fumo nei luoghi pubblici, promuovere comportamenti più responsabili e ridurre l’impatto dei rifiuti da sigaretta sull’ecosistema costiero.

L’iniziativa si propone anche di tutelare i soggetti più esposti, come bambini e donne in gravidanza, rendendo le spiagge più salubri e accoglienti per residenti e turisti.

Il commento del sindaco Di Pippa

“Questa misura – ha dichiarato il sindaco Di Pippa – rappresenta un atto concreto di civiltà e rispetto verso il nostro ambiente e verso la salute dei cittadini. Vogliamo che le spiagge di Castellaneta Marina siano un luogo pulito, sicuro e fruibile per tutti.”