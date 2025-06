Puglia, travolti da un tir muoiono due coniugi: tornavano dalla laurea della figlia, gravissima l’altra figlia che era in auto con loro

Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao hanno perso la vita in un tragico schianto vicino Roma. Grave una figlia e un carabiniere che viaggiavano con loro.

Scontro fatale durante il viaggio di ritorno

Un grave incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A1, all’altezza del chilometro 570 nella diramazione Roma Sud, è costato la vita a due coniugi di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Le vittime sono Emanuele Cosmai, 57 anni, guardia campestre del Consorzio Autonomo Bisceglie, e Patrizia Firrao, 58 anni. La coppia stava rientrando a casa dopo aver partecipato ai festeggiamenti per la laurea della figlia.

L’auto su cui viaggiavano è stata travolta da un tir, provocando uno schianto violento che non ha lasciato scampo ai due coniugi, deceduti sul colpo. A bordo del veicolo si trovavano anche una delle due figlie della coppia, rimasta gravemente ferita, e un sottufficiale dei carabinieri, collega dell’altra figlia, anch’egli coinvolto e ricoverato in condizioni critiche. È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare entrambi in ospedale.

La seconda figlia della coppia, Adriana, marescialla dei carabinieri, viaggiava in un’altra automobile e non è rimasta coinvolta nell’impatto.

Cordoglio istituzionale e sindacale

Numerosi i messaggi di vicinanza e sostegno per la famiglia, in particolare per la giovane marescialla dei carabinieri. La segreteria regionale Puglia di Unarma, associazione sindacale dell’Arma, ha espresso il proprio cordoglio in una nota ufficiale: “In questo momento di immenso dolore, tutta la nostra struttura si stringe con affetto e solidarietà attorno al Maresciallo e alla sua famiglia”.

Unarma ha inoltre augurato una pronta ripresa al maresciallo Dentello, rimasto ferito nell’incidente: “La speranza di vederlo tornare al più presto alla sua vita e ai suoi affetti è condivisa da tutti i colleghi che oggi vivono con apprensione queste ore difficili”.

Anche la federazione sindacale CoSP e il segretario generale nazionale Domenico Mastrulli hanno espresso vicinanza e cordoglio, sottolineando il dolore per la perdita di Emanuele Cosmai.

Il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha definito la giornata “nerissima”, ricordando anche precedenti tragedie simili che hanno colpito la città. “Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di due nostri concittadini. Questo ci strazia letteralmente, ci lascia sgomenti”, ha dichiarato. Ha poi rivolto un pensiero ai feriti, auspicando una pronta guarigione.

Sui social, amici e conoscenti hanno condiviso messaggi di dolore e fotografie in ricordo delle vittime. Tra questi, una persona vicina a Patrizia Firrao ha scritto: “Continuate a volare abbracciati. Il destino, Patrizia, dimmi tu che sei già lassù, spiegami, cos’è il destino?”