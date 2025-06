Barbara D’Urso, nessun ritorno in Rai: spunta il presunto veto di Marina Berlusconi

Contatti preliminari tra Rai e Barbara D’Urso non hanno portato a un accordo. Secondo indiscrezioni, Marina Berlusconi avrebbe ostacolato l’operazione.

Trattative interrotte poco prima dei palinsesti

Negli ultimi giorni, il nome di Barbara D’Urso è tornato al centro dell’attenzione in vista della nuova stagione televisiva. Secondo fonti interne, la Rai avrebbe avviato alcuni colloqui preliminari con la conduttrice per valutare un possibile progetto sulle reti del servizio pubblico. A confermare l’esistenza di questi contatti è stato il direttore dell’intrattenimento di prime time, Williams Di Liberatore, che non ha escluso la possibilità di un suo futuro coinvolgimento.

Non si tratterebbe quindi solo di indiscrezioni o speculazioni prive di fondamento, ma di una concreta ipotesi valutata dai vertici aziendali. Tuttavia, l’iniziativa non ha avuto seguito e l’eventuale collaborazione si sarebbe arenata prima ancora di entrare nella fase operativa, proprio a ridosso della presentazione dei palinsesti.

Ipotesi di veto da parte di Marina Berlusconi

A bloccare l’ingresso della conduttrice in Rai, secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, sarebbe stata Marina Berlusconi. L’imprenditrice, secondo quanto riferito dal quotidiano Domani, avrebbe espresso una contrarietà netta all’approdo della D’Urso nel servizio pubblico, a due anni di distanza dalla sua uscita da Mediaset, con cui aveva chiuso il rapporto in modo complesso.

Al momento, tuttavia, non esistono conferme ufficiali rispetto a un eventuale intervento diretto di Marina Berlusconi nella vicenda. Resta dunque aperto il dibattito sulle reali motivazioni che avrebbero spinto a interrompere la trattativa tra la Rai e la conduttrice, che da tempo non appare stabilmente sul piccolo schermo.

Assenza prolungata dal piccolo schermo

Dopo l’addio a Mediaset, Barbara D’Urso non ha più avuto un ruolo fisso in televisione. L’ultima apparizione risale a un’intervista nello storico programma Domenica In, condotto da Mara Venier, andata in onda proprio su Rai 1. Da allora, si sono succedute varie voci su un possibile ritorno, ma nessuna si è concretizzata.