Vanno a un funerale, parcheggia l’auto davanti la chiesa e investe per errore la moglie: 61enne in ospedale

Una donna di 61 anni è stata travolta accidentalmente dal marito durante una manovra in retromarcia nei pressi della chiesa di San Michele, a Prevalle.

Incidente davanti alla chiesa di San Michele

Nel pomeriggio di giovedì 26 giugno, a Prevalle, in provincia di Brescia, si è verificato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Una donna di 61 anni, residente in zona, è stata investita per errore dal marito mentre l’uomo stava eseguendo una manovra con l’auto. I due si erano recati nei pressi della chiesa di San Michele per partecipare a un funerale.

Secondo quanto ricostruito, dopo aver parcheggiato il veicolo, l’uomo ha fatto scendere la moglie e ha successivamente deciso di spostare la macchina per sistemarla meglio lungo la strada. Convinto che la donna si fosse già allontanata, ha inserito la retromarcia e ha iniziato la manovra, ma non si è accorto della presenza della consorte dietro il veicolo.

La donna è stata colpita e le ruote dell’auto le sono passate sopra i piedi. Alcuni presenti hanno assistito alla scena e dato immediatamente l’allarme. Gli agenti della Polizia Locale, già presenti sul posto per regolare il traffico durante la cerimonia funebre, sono intervenuti per prestare i primi soccorsi e contattare il numero unico per le emergenze.

Trasportata in ospedale in codice verde

Sul luogo dell’incidente è arrivata un’ambulanza dei volontari di Nuvolento, che ha preso in carico la ferita. Dopo un primo intervento sul posto, la donna è stata trasportata all’ospedale di Gavardo per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni si sono rivelate non gravi, ed è stata ricoverata in codice verde, avendo riportato solo lesioni lievi.

Il fatto ha destato un certo allarme tra le persone presenti, ma la rapidità dell’intervento ha permesso di contenere le conseguenze. L’episodio è stato registrato come un incidente accidentale, avvenuto in circostanze straordinarie e senza responsabilità intenzionali da parte del conducente.