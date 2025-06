Ore 14 Sera, Milo Infante sotto accusa sui social: “Processa senza confronto”

La terza puntata in prima serata del talk condotto da Milo Infante registra un buon share, ma suscita polemiche per i toni e l’impostazione del dibattito.

Buoni risultati in termini di ascolti

Giovedì 26 giugno 2025 è andata in onda su Rai 2 la terza puntata di Ore 14 Sera, versione in prima serata del talk condotto da Milo Infante. Il programma ha ottenuto un ascolto dell’8,1% di share, confermando il trend positivo delle precedenti puntate, che avevano registrato rispettivamente 8,3% e 8,6%. I contenuti affrontati nel corso della serata hanno riguardato alcuni casi di cronaca giudiziaria che hanno avuto ampia eco nell’opinione pubblica, tra cui il femminicidio di Giulia Tramontano, la morte di Liliana Resinovich e il caso Garlasco.

Tra gli ospiti in studio e gli interventi a distanza, ha trovato spazio anche una telefonata in diretta con Rita Poggi, madre di Chiara Poggi, la giovane vittima del delitto di Garlasco. Il format mantiene la struttura della versione pomeridiana, con una conduzione che alterna approfondimenti, testimonianze e analisi affidate a giornalisti ed esperti.

Reazioni contrastanti sul web

Nonostante i numeri in crescita in termini di share, la trasmissione ha raccolto numerose critiche sui social, in particolare su X (ex Twitter), dove molti utenti hanno espresso disapprovazione per la gestione del dibattito. I principali rilievi riguardano l’assenza di confronto tra posizioni diverse e l’approccio giudicato da alcuni troppo sbilanciato.

Tra i commenti più citati si leggono frasi come: “Comunque una trasmissione di colpevolisti senza il contraddittorio”, oppure “Programma senza alcun contraddittorio e privo di rispetto per chi guarda e ascolta”. Alcuni telespettatori hanno evidenziato un confronto diretto tra Ore 14 Sera e altri format simili, come Dritto e rovescio su Rete 4. In uno dei commenti si legge: “Perfetta la conclusione sul caso di Garlasco fatta a Dritto e rovescio… nulla a che vedere con l’inizio di trasmissione su Rai 2”.

Altri post hanno ironizzato sul tono del programma e sul ruolo del conduttore: “Sta ancora in onda sto qua? A dormire non ci va mai?”, oppure “Pessimo servizio pubblico da parte di Rai Due”.

Non sono mancati, però, anche commenti positivi, con alcuni utenti che hanno lodato il tono sobrio del conduttore e la qualità del parterre: “Buona la conduzione pacata di Milo Infante”, “Bravo Milo”.