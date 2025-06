Pomeriggio 5 News chiude in anticipo: flop per Alessandra Viero, felice solo Myrta Merlino

Il talk pomeridiano estivo di Canale 5 non proseguirà fino alla fine dell’estate: la conduzione di Viero non ha convinto il pubblico e lo share resta basso.

Decisione dei vertici Mediaset dopo dati deludenti

Canale 5 ha deciso di interrompere anticipatamente Pomeriggio 5 News, il format estivo che avrebbe dovuto accompagnare i telespettatori nei mesi caldi con la conduzione di Alessandra Viero. Secondo quanto emerso, la trasmissione andrà in onda solo fino alla prossima settimana, in seguito a risultati d’ascolto inferiori alle aspettative. I vertici dell’emittente avrebbero valutato come non sostenibile proseguire con un prodotto che, pur mantenendo un’impostazione giornalistica, non ha ottenuto il riscontro desiderato in termini di pubblico.

A pesare sulla decisione anche il confronto con l’edizione dell’estate precedente, affidata a Simona Branchetti, che era rimasta in onda dal 17 giugno al 30 agosto con dati più stabili. Quest’anno, l’interesse del pubblico è apparso debole sin dalle prime puntate, nonostante l’impegno redazionale nel mantenere una linea editoriale in continuità con il format regolare, condotto durante la stagione da Myrta Merlino.

Ascolti in calo e futuro incerto per il programma

Nella giornata di giovedì 26 giugno, l’edizione di Pomeriggio 5 News ha totalizzato 1.015.000 telespettatori, pari al 14% di share nella prima parte. Un dato che è sceso ulteriormente fino al 9,2% nella fase conclusiva della trasmissione. Valori simili, se non inferiori, a quelli ottenuti dalla versione regolare guidata da Merlino nel corso della stagione appena conclusa.

La performance negativa potrebbe ora sollevare nuovi interrogativi sul futuro dell’intero programma. Sebbene al momento il ritorno di Pomeriggio 5 per la stagione autunnale sia stato confermato, restano dubbi su quale direzione editoriale verrà intrapresa e chi sarà il volto scelto per guidare il talk a partire da settembre.

Nel frattempo, alcuni osservatori del settore leggono nella chiusura anticipata una rivalutazione della figura di Myrta Merlino, la cui gestione, criticata nei mesi scorsi, sembra ora rivalutata alla luce dei risultati ottenuti dalla sua sostituta estiva. Il quadro resta in evoluzione, con le decisioni definitive attese nelle prossime settimane.