Si schianta contro un albero con la sua auto: muore ragazzo di 19 anni

Un giovane ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Cisterna: la sua auto è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero.

Tragedia in via Nettuno, la vittima aveva 19 anni

Un grave incidente mortale si è verificato nella mattinata di oggi a Cisterna di Latina, in zona Olmobello, lungo via Nettuno, poco dopo l’incrocio con via Santa Maria Goretti. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita dopo che la sua Citroen C3 è uscita di strada, impattando violentemente contro un albero ai margini della carreggiata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino, per cause che sono ancora al vaglio della polizia locale. Le dinamiche del sinistro restano da chiarire: non risultano coinvolti altri veicoli. Il tratto in cui è avvenuto lo schianto non è nuovo ad episodi di questo tipo, ma al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Inutili i soccorsi, sul posto anche i vigili del fuoco

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, con un’ambulanza e un’auto medica, oltre a una squadra dei vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale di Cisterna. Nonostante i rapidi soccorsi, per il giovane conducente non c’è stato nulla da fare: il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Il corpo è stato recuperato dall’abitacolo deformato, mentre la zona è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la messa in sicurezza. Le autorità hanno avviato le procedure per identificare formalmente la vittima e avvisare i familiari.