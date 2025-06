Dopo un maxi controllo, chiuso un bar nel cuore della movida: blatte al bancone e shottini a minorenni

Controlli straordinari nella zona della movida: trovate dosi di droga, sanzioni per consumo in strada e un locale chiuso per blatte e alcol servito ai minori.

Operazioni interforze nei luoghi più affollati della vita notturna

Controlli serrati nella serata di venerdì 28 giugno nel quartiere Pigneto di Roma, dove le forze dell’ordine hanno attuato un’operazione congiunta mirata al contrasto di attività illegali legate alla movida. L’iniziativa, pianificata dalla Questura e coordinata con Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e unità cinofile antidroga, ha interessato diverse aree del quartiere, comprese le fermate della metropolitana e i principali punti di accesso all’area pedonale.

Nel corso delle attività, sono state rinvenute diverse dosi di hashish occultate nelle immediate vicinanze della stazione metro Pigneto, presumibilmente abbandonate da spacciatori per eludere eventuali controlli diretti. I posti di blocco hanno permesso di identificare 160 persone e sottoporre a verifica numerosi veicoli. Particolare attenzione è stata rivolta anche agli esercizi commerciali, in particolare quelli dediti alla somministrazione di alimenti e bevande.

Locale sanzionato per alcol ai minori e presenza di insetti dietro al bancone

Durante i controlli, un bar situato in via Ascoli Piceno è stato oggetto di un’ispezione approfondita da parte degli agenti e dei tecnici della ASL, che ha portato alla chiusura immediata del locale. La decisione è scaturita dalla constatazione di gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui la presenza di blatte nei pressi del bancone adibito alla preparazione e somministrazione di bevande alcoliche, in particolare shottini a basso costo.

Nello stesso esercizio è stata accertata la somministrazione di alcolici a minori, pratica vietata dalla normativa vigente e che ha comportato una sanzione amministrativa per il titolare. Altri quattro avventori sono stati colpiti da Daspo urbani, accompagnati da sanzioni per consumo di alcolici in strada e bivacco.

L’intervento fa parte di un piano di controlli che, come annunciato dalle autorità, proseguirà anche nelle prossime settimane in base agli indirizzi emersi nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di rafforzare la vigilanza nei punti critici della capitale durante le ore serali e notturne.