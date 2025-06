Muore a 34 anni dopo un intervento al cervello: addio al poliziotto Simone De Martinis

Il giovane agente, in servizio a Capri, è deceduto dopo complicazioni legate a un’operazione per l’asportazione di un tumore benigno a Roma.

Complicazioni durante l’operazione, inutile il secondo intervento

È deceduto a 34 anni il poliziotto Simone De Martinis, in servizio sull’isola di Capri, a seguito di gravi complicazioni sorte dopo un intervento chirurgico. L’agente era stato ricoverato presso l’ospedale San Filippo Neri di Roma, dove si era sottoposto mercoledì scorso a un’operazione per l’asportazione di un tumore benigno al nervo acustico. Durante l’intervento, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe verificata un’emorragia cerebrale, che ha richiesto un secondo intervento d’urgenza nella giornata di giovedì.

Nonostante gli sforzi del personale medico, le condizioni del giovane poliziotto sono apparse da subito critiche. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva, è entrato in coma post-operatorio e non ha più ripreso conoscenza. Il decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 28 giugno.

Cordoglio tra colleghi e tifosi del Napoli: “Tifa da lassù”

La notizia della scomparsa di Simone De Martinis ha suscitato commozione nel mondo delle forze dell’ordine e tra gli appassionati di calcio. Originario della Campania, Simone era un grande tifoso del Napoli e frequentava abitualmente i gruppi organizzati. A rendere pubblica la notizia sono stati per primi gli ultras del gruppo “A tua difesa”, che hanno voluto salutarlo con un messaggio condiviso sui social: “Stasera purtroppo in Paradiso abbiamo un tifoso in più. Simone ci ha lasciati, ha combattuto come un leone, ma il male del secolo ha avuto la meglio… Continua a tifare da lassù!”

De Martinis, secondo quanto riportato da colleghi e conoscenti, era apprezzato per la sua disponibilità, il sorriso sempre presente e l’impegno nel lavoro. La sua figura era diventata un punto di riferimento anche per molti giovani sull’isola di Capri, dove si era trasferito per motivi di servizio.

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal mondo istituzionale. Il deputato Francesco Emilio Borrelli, attraverso i propri canali ufficiali, ha espresso vicinanza alla famiglia del poliziotto e ha ricordato le difficili ore seguite all’intervento