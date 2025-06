Gaffe in diretta su Canale 5, Dario Maltese annuncia: “Tutta l’estate in onda”, ma il programma chiude estate in onda ma Viero lo smentisce

Durante Pomeriggio 5 News, il giornalista anticipa una programmazione estiva non confermata. Alessandra Viero lo corregge in diretta: il programma chiude a breve.

Errore in diretta, Viero interviene e chiarisce

Un siparietto inatteso ha caratterizzato la puntata di Pomeriggio 5 News andata in onda il 27 giugno. Ospite del programma, il giornalista Dario Maltese, volto di Morning News, ha presentato con entusiasmo la nuova stagione del format che tornerà su Canale 5 a partire da lunedì 1 luglio, accanto alla collega Carolina Sardelli. Tuttavia, al termine del suo intervento, ha rilasciato una frase che ha creato immediatamente imbarazzo nello studio.

“Rimarremo accesi tutta l’estate, così come funziona anche per Pomeriggio 5“, ha detto Maltese. Una dichiarazione che ha spinto la conduttrice Alessandra Viero a intervenire con un sorriso ma in modo diretto: “Eh, esatto. Tutta l’estate? Io la so diversamente… Vabbè”. Una correzione che ha chiarito la situazione, lasciando intendere che la trasmissione pomeridiana non sarebbe andata avanti per tutta la stagione estiva.

Programmazione ridotta e ascolti in flessione

Secondo quanto già emerso nei giorni precedenti, Pomeriggio 5 News concluderà la propria messa in onda venerdì 4 luglio, a meno di un mese dal debutto. La riduzione della durata del programma sarebbe legata ai dati di ascolto inferiori alle aspettative. Lunedì 23 giugno, la prima parte della trasmissione ha raccolto circa 1 milione di telespettatori (13,9% di share), scesi a 959mila nella seconda parte (12,5%). Il giorno successivo, martedì, i numeri sono calati ulteriormente fino a 786mila spettatori con un 10,8% di share.

Il programma condotto da Alessandra Viero era stato pensato come versione estiva dell’abituale contenitore pomeridiano di informazione di Mediaset, con un taglio più sobrio e meno spettacolarizzato. Tuttavia, la risposta del pubblico è stata debole e non ha sostenuto la continuità della trasmissione nei mesi successivi. L’episodio andato in onda con Dario Maltese ha evidenziato anche un problema di coordinamento interno, con informazioni non aggiornate e dichiarazioni pubbliche smentite in tempo reale.

La nuova edizione di Morning News, invece, partirà come previsto all’inizio di luglio, confermando la coppia Maltese-Sardelli alla guida del mattino di Canale 5. Resta da capire come Mediaset intenderà rimodulare il palinsesto pomeridiano nelle settimane successive alla chiusura anticipata.