Puglia, rissa in discoteca, 21enne pestatato finisce in ospedale: trovato coltello sul posto

Violento scontro nella notte in un locale tra Taviano e Gallipoli. Carabinieri in azione per identificare gli autori. Recuperata un’arma bianca.

Violenza nella notte, un giovane ferito e ricoverato

Una rissa di grandi proporzioni è scoppiata nella notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno in una discoteca situata lungo la litoranea tra Taviano e Gallipoli, nel Salento. L’episodio ha richiesto l’intervento urgente dei carabinieri, allertati dagli addetti alla sicurezza del locale, intervenuti per tentare di placare gli scontri tra alcuni avventori.

All’arrivo dei militari, tuttavia, gran parte dei partecipanti alla colluttazione si era già dileguata, rendendo necessario l’avvio di immediate indagini per cercare di ricostruire con precisione i fatti. Sul posto è stato trovato un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, con evidenti segni di percosse su varie parti del corpo. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato per ricevere le cure necessarie.

Trovato un coltello, indagini in corso per identificare i responsabili

Durante i rilievi sul posto, gli addetti alla sicurezza del locale hanno consegnato ai carabinieri un coltello recuperato nei pressi dell’area in cui si è verificata la rissa. L’arma, che si sospetta possa essere stata impiegata durante lo scontro, è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti tecnico-scientifici. Al momento, non è chiaro se l’arma abbia causato ferite oppure sia stata utilizzata solo a scopo intimidatorio.

I militari dell’Arma stanno procedendo con l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza del locale e dell’area circostante per identificare gli altri soggetti coinvolti e comprendere l’origine del violento alterco. Non è escluso che nelle prossime ore possano essere convocati testimoni o altri presenti nel locale per fornire elementi utili alle indagini.

Il giovane ferito rimane ricoverato con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.