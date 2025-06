Fa lanciare soldi dall’elicottero per il suo funerale: l’ultimo gesto d’amore per il quartiere, traffico bloccato e folla in strada

In occasione delle esequie di Darrell Thomas, parenti e amici organizzano una cerimonia fuori dagli schemi con musica, auto d’epoca e banconote lanciate dal cielo.

Banconote lanciate in aria e festa per ricordare il defunto

Scene insolite si sono verificate nei giorni scorsi a Detroit, nel Michigan, dove durante un funerale si è assistito a un gesto spettacolare che ha attirato l’attenzione di decine di persone. In onore di Darrell Thomas, uomo di 58 anni deceduto dopo una lunga malattia, i familiari hanno organizzato una cerimonia non convenzionale che ha incluso il lancio di banconote da un elicottero.

Il volo è avvenuto nei pressi di Gratiot Avenue e Conner Street, dove l’elicottero, noleggiato appositamente per l’occasione, ha sorvolato la zona restando a bassa quota per alcuni minuti. Durante il sorvolo sono stati lanciati circa 5.000 dollari in contanti, mandando in subbuglio la zona e attirando passanti, automobilisti e negozianti della zona.

Secondo quanto dichiarato dai familiari, il gesto è stato pensato per esaudire l’ultimo desiderio dello stesso Darrell Thomas, che avrebbe voluto lasciare un ricordo speciale e tangibile alla sua città. La cerimonia ha incluso anche una parata con auto d’epoca, una banda musicale e un carro funebre trainato da una motocicletta, tutti elementi espressamente richiesti dal defunto nelle sue ultime volontà.

Polizia costretta a intervenire per gestire la folla

La scena ha rapidamente attirato l’attenzione della popolazione locale. Le banconote, sparse lungo la strada, hanno generato un forte afflusso di persone che si sono precipitate sul posto, creando disagi al traffico e richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno dovuto bloccare temporaneamente la circolazione per circa 30 minuti per garantire la sicurezza.

“Detroit, forse non sapete chi era mio padre, ma era un padre fantastico, generoso. Per la sua gente era una leggenda. Quella è stata la sua ultima benedizione”, ha dichiarato il figlio del defunto, spiegando che il gesto non è stato improvvisato ma parte di un piano preciso voluto per ricordare una persona molto legata al suo quartiere.

Darrell Thomas era conosciuto a livello locale non solo come proprietario di una concessionaria d’auto, ma anche per la sua passione per i motori, avendo partecipato a competizioni automobilistiche. Il funerale, secondo quanto riferito dai presenti, si è trasformato in una vera e propria festa di quartiere, con centinaia di persone che hanno reso omaggio a quella che molti hanno definito una figura simbolo del territorio.