Puglia, 45enne muore annegato sopraffatto dalle onde: vano l’intervento dell’elisoccorso

L’uomo è stato sopraffatto dalle onde a Sud del lido Horizont. Un altro bagnante salvato poco prima nei pressi del Seaside.

Dramma in mare: perde la vita 45enne straniero

Non ce l’ha fatta il 45enne di nazionalità romena soccorso questa mattina a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dopo essere stato trascinato via dalle onde mentre si trovava in acqua a sud del lido Horizont. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, tra cui l’elisoccorso Alidaunia decollato da Foggia, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario, una volta giunto sul posto, ha potuto solo constatare il decesso.

Secondo le prime informazioni, il 45enne sarebbe stato sopraffatto dal mare mosso e non sarebbe riuscito a tornare a riva. La zona è stata raggiunta in pochi minuti anche dagli operatori del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile.

Altro intervento nei pressi del lido Seaside: ragazzo salvo

Quella di oggi è stata una mattinata drammatica sul litorale di Margherita di Savoia. Poco prima del decesso del 45enne, un altro bagnante aveva rischiato di annegare nei pressi del lido Seaside. Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento dell’elicottero Hems di Alidaunia. Il personale sanitario è stato verricellato in acqua e ha tratto in salvo un ragazzo che, fortunatamente, è stato soccorso in tempo e non ha riportato conseguenze gravi.