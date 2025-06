Puglia ambulanza si ribalta sull’A2: paura durante un trasporto feriti volontari e trasportato

Il mezzo era impegnato in un trasferimento sanitario quando si è ribaltato. Un ferito trasportato in elisoccorso a Catanzaro, ma tutti fuori pericolo.

Incidente sulla A2: coinvolta ambulanza con paziente a bordo

Attimi di paura lungo l’Autostrada del Mediterraneo (A2), nel tratto compreso tra gli svincoli di Vazzano e Sant’Onofrio, in provincia di Vibo Valentia. Nel pomeriggio di sabato 28 giugno, un’ambulanza della Misericordia di Orta Nova si è ribaltata durante un trasporto sanitario dalla Sicilia alla Puglia, provocando il ferimento di uno degli occupanti, trasportato in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

A bordo del mezzo si trovavano l’autista, due soccorritori, il paziente e la moglie. A riferire dell’accaduto è stata la Confederazione nazionale delle Misericordie, che ha immediatamente espresso vicinanza ai colleghi coinvolti.

I soccorsi e l’intervento dei volontari in transito

Provvidenziale l’intervento di un’altra ambulanza di passaggio, che ha prestato i primi soccorsi e allertato il sistema di emergenza. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, il personale Anas e diversi mezzi sanitari da Vibo Valentia. Gli altri quattro occupanti sono stati medicati sul posto o trasportati per accertamenti. Nessuno versa in gravi condizioni.

Il presidente delle Misericordie d’Italia, Domenico Giani, ha commentato l’accaduto:

“Questi episodi ci ricordano con forza quanto impegno e dedizione, ma anche quanto rischio accompagni ogni giorno chi si mette a disposizione del prossimo nei servizi sanitari e di emergenza. Ai nostri confratelli e alle persone trasportate va il nostro pensiero più sincero e l’augurio di una pronta guarigione”.

Il messaggio dell’Amministrazione comunale di Orta Nova

Anche il sindaco di Orta Nova, Domenico Di Vito, ha voluto esprimere solidarietà ai volontari della Misericordia coinvolti nell’incidente:

“Fortunatamente, nessuno ha riportato gravi conseguenze, e questa è la notizia che ci dà sollievo e speranza in un momento tanto delicato. Siamo vicini a voi con il pensiero e con il cuore, consapevoli dell’impegno e del coraggio che ogni giorno mettete al servizio della comunità. Vi aspettiamo a casa!”

Il fatto ha riacceso i riflettori sui rischi quotidiani affrontati dai volontari impegnati nei servizi sanitari, soprattutto nei trasporti a lunga percorrenza.