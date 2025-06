Paura in mare a Polignano: onde alte, donna intrappolata tra gli scogli, salvata dai Vigili del Fuoco

Paura a Polignano a Mare: una donna bloccata su uno scoglio è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. Mare agitato e onde alte hanno complicato l’intervento.

Bloccata in balia delle onde su una roccia a strapiombo

Attimi di forte tensione nel pomeriggio a Polignano a Mare, dove una donna è rimasta intrappolata su uno scoglio, impossibilitata a rientrare sulla terraferma a causa del mare improvvisamente agitato. La signora, che si trovava su una formazione rocciosa per godersi la vista e il sole, è stata sorpresa dall’innalzamento del moto ondoso che le ha tagliato ogni via di fuga.

Le onde alte e violente hanno presto reso la situazione pericolosa. Non riuscendo a mettersi in salvo autonomamente, la donna ha chiesto aiuto, allertando le persone presenti nei pressi della costa, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Intervento dei Vigili del Fuoco SAF: salvataggio complicato ma riuscito

Sul posto è giunta una squadra specializzata del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco, addestrata per operazioni complesse in ambienti impervi e marini. I soccorritori, con corde, imbracature e manovre tecniche, sono riusciti a raggiungere la donna, che si trovava in una posizione molto esposta al mare in burrasca.

Nonostante le difficoltà legate alle condizioni meteo-marine, l’operazione di salvataggio si è conclusa nel migliore dei modi. La donna è stata tratta in salvo e riportata a riva in totale sicurezza, senza aver riportato ferite o traumi.

Un altro episodio che richiama alla prudenza in mare

Quanto accaduto oggi a Polignano è l’ennesimo episodio che sottolinea quanto sia importante non sottovalutare il mare, specialmente in giornate dove il tempo può cambiare repentinamente. Le autorità raccomandano prudenza, attenzione ai bollettini meteo e di evitare zone impervie quando il mare è mosso.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato quello che poteva trasformarsi in un grave incidente. Un’operazione che conferma, ancora una volta, la professionalità e il coraggio di chi ogni giorno lavora per la sicurezza delle persone.