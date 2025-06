Aeroporto, quattro addetti ai bagagli trovano delle caramelle nella stiva, le mangiano e si sentono male, uno è gravissimo

Quattro operatori del settore handling si sono sentiti male dopo aver ingerito dolci trovati tra i bagagli. Uno di loro è ricoverato in terapia intensiva.

Indagini in corso sull’origine delle caramelle

Quattro addetti ai bagagli dell’aeroporto di Fiumicino sono stati trasportati in ospedale a seguito di un improvviso malore. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, i lavoratori avrebbero consumato alcune caramelle trovate nella stiva di un velivolo, contenute all’interno di una busta rinvenuta tra i bagagli. Poco dopo l’ingestione, i quattro hanno iniziato ad avvertire sintomi preoccupanti. Uno di loro è stato ricoverato in condizioni gravi in terapia intensiva.

L’allarme è scattato intorno alle 22:30 della sera precedente all’evento. La Polaria ha avviato immediatamente le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Gli agenti hanno sequestrato i dolci sospetti, che verranno sottoposti ad analisi tossicologiche nei prossimi giorni. Le verifiche puntano ad accertare la presenza di sostanze psicoattive, tra cui cannabinoidi, ipotizzati in un primo momento. Alcuni degli operatori coinvolti sono già stati ascoltati dalle forze dell’ordine. I risultati degli esami clinici potrebbero fornire elementi utili per stabilire l’origine e la composizione delle caramelle ingerite.

La posizione della società Aeroporti di Roma

In una nota ufficiale, Aeroporti di Roma (Adr) ha comunicato di essere intervenuta tempestivamente per prestare soccorso ai dipendenti colpiti dal malore. “Appena appresa, nella tarda serata dell’altro ieri, la notizia del malore che ha colpito alcuni dipendenti della compagnia di handling Aviation Services, Aeroporti di Roma li ha prontamente soccorsi, coordinandosi con Ares 118 per garantire il trasferimento nei presidi ospedalieri del territorio, in base alla gravità delle condizioni cliniche riscontrate”.

La società ha anche dichiarato di aver contattato immediatamente la compagnia di handling responsabile dei lavoratori, precisando che questa è vincolata da obblighi contrattuali sia nei confronti delle compagnie aeree servite sia verso la stessa Adr per la corretta esecuzione delle mansioni affidate. “Qualora venissero accertate violazioni, Adr provvederà ad applicare le correlate sanzioni”.

La nota si conclude con l’impegno alla collaborazione con le autorità competenti: “Aeroporti di Roma si è da subito messa a disposizione dell’autorità di polizia giudiziaria, alla quale sta assicurando, come sempre, la massima collaborazione affinché sia fatta chiarezza sull’accaduto”.