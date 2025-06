Donna 40enne trovata senza vita in auto in pieno centro, mistero sulle cause del decesso

Una donna tra i 35 e i 40 anni è stata rinvenuta morta all’interno di un’auto in sosta in via Valtellina, zona centrale di Milano.

Il ritrovamento nel quartiere Isola

Nel tardo pomeriggio di domenica 29 giugno, una donna è stata trovata priva di vita all’interno di un’automobile parcheggiata in via Valtellina, nel quartiere Isola, a pochi passi dal centro di Milano. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato la presenza anomala del corpo all’interno del veicolo, una macchina con targa romena ferma nei pressi del civico 2.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, la Squadra Mobile e il personale sanitario del 118, inviato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, la cui età è stata stimata tra i 35 e i 40 anni. Le forze dell’ordine hanno immediatamente delimitato l’area e avviato le procedure di indagine.

Secondo quanto riferito, sul corpo non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza, ma le circostanze del decesso restano incerte. È stato disposto il sequestro del veicolo per consentire gli accertamenti tecnici e l’autopsia sul corpo, al fine di stabilire le cause della morte.

Indagini in corso per identificare la vittima

Gli investigatori stanno ora lavorando per risalire all’identità della donna. Al momento non sono stati diffusi dettagli su documenti o oggetti rinvenuti nell’abitacolo che possano facilitare il riconoscimento. L’assenza di segni di aggressione non consente, per ora, di formulare ipotesi attendibili sull’accaduto, motivo per cui il lavoro della polizia si concentra sia sugli elementi medico-legali sia sulle immagini di videosorveglianza della zona.

La polizia scientifica ha effettuato i rilievi all’interno del veicolo e nelle immediate vicinanze, mentre gli investigatori raccolgono testimonianze e analizzano eventuali movimenti sospetti nella zona nelle ore precedenti al ritrovamento. La dinamica rimane avvolta nel mistero e l’inchiesta è affidata alla Procura di Milano.

«Non abbiamo trovato segni di violenza, ma solo l’autopsia potrà chiarire le cause della morte», hanno dichiarato fonti investigative. Le prossime ore saranno decisive per comprendere se si tratti di una morte naturale, accidentale o se dietro al decesso si nascondano altri elementi rilevanti.