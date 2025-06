Mamma e figlio superano insieme la Maturità: 18 anni fa lei aveva lasciato la scuola per metterlo al mondo e crescerlo

Giulia Cenci, 36 anni, ha affrontato l’esame di Stato nello stesso istituto e anno del figlio Samuele. Diciotto anni fa aveva lasciato la scuola per lui.

Una doppia sfida all’Istituto Alberghiero di Pesaro

All’Istituto Alberghiero di Pesaro, l’esame di maturità di quest’anno ha assunto un significato particolare per due candidati d’eccezione: Giulia Cenci, 36 anni, e suo figlio Samuele La Casa, 18 anni. I due si sono ritrovati sui banchi dello stesso istituto per affrontare l’esame di Stato, anche se con calendari leggermente sfalsati. Per Giulia si è trattato di un ritorno alla scuola interrotto diciotto anni prima, quando una gravidanza l’aveva portata a rinunciare al diploma.

“Ero ad un passo dalla maturità, ma per me era impossibile continuare una volta nato Samuel”, ha spiegato la donna. Dopo una lunga parentesi di lavoro e impegni familiari, ha deciso di iscriversi come privatista per affrontare nuovamente l’ultimo anno. “Quando ho pensato che mio figlio quest’anno avrebbe preso la maturità, mi sono detta: ora o mai più, la farò con lui”.

Studio individuale e preparazione da privatista

La preparazione per l’esame è avvenuta in gran parte in autonomia. “Non è stato facile, perché ho ricevuto dalla scuola i programmi di studio ma poi mi sono dovuta preparare da sola”, racconta Giulia. Le materie da affrontare erano numerose, tra cui italiano, matematica ed economia. Nonostante l’occasione unica, madre e figlio hanno studiato separatamente. “I programmi erano troppo diversi”, spiegano entrambi.

Samuele ha dato un supporto nella gestione delle pratiche burocratiche necessarie per l’ammissione della madre, mentre Giulia lo ha aiutato in matematica. “Sì, devo dire che lì gli ho dato una piccola mano”, afferma. “Io sono più portato per le materie letterarie”, ha aggiunto Samuele. Dopo aver superato l’esame, lui stesso ha riconosciuto l’impegno della madre: “All’inizio ero contrario che mamma riprendesse gli studi, ma ora che ho visto che ce l’ha fatta devo dire che è stata brava”.

La sorpresa al padre e l’orgoglio familiare

Uno dei momenti più emozionanti è stato il racconto del padre di Giulia, Giuliano Cenci, che fino all’ultimo non era stato informato del percorso della figlia. “Volevamo fargli una sorpresa”, ha spiegato Giulia. “Quando ho deciso di riprendere a studiare, abbiamo pensato tutti di non dirglielo, così da fargli una grande sorpresa alla fine”.

Il nonno si è trovato davanti non solo il nipote appena uscito da scuola, ma anche la figlia pronta per sostenere l’orale: “È stata una sorpresa immensa. E chi se lo aspettava? Quest’anno mia figlia e mio nipote si diplomeranno, mentre mia nipote più piccola ha fatto l’esame di terza media. Che cosa posso volere di più? Sono proprio orgoglioso di Giulia e di tutti loro”.