Trentenne alla guida della sua auto, ha un malore per il caldo, si schianta contro il guardrail che infilza il veicolo e la uccide sul colpo

Shency Crotti ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto lungo un rettilineo alle porte del paese. Aveva 30 anni ed era originaria di Vescovato.

Incidente mortale lungo la provinciale: muore giovane donna

Un grave incidente stradale ha causato la morte di Shency Crotti, 30 anni, nel primo pomeriggio di domenica 29 giugno a Robecco d’Oglio, in provincia di Cremona. La tragedia è avvenuta intorno alle 14, lungo un tratto rettilineo della strada che costeggia il cimitero del paese. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane, residente a Vescovato, avrebbe perso il controllo della sua automobile, invadendo la corsia opposta prima di uscire di strada.

Il veicolo ha impattato violentemente contro il guardrail, che ha perforato l’abitacolo causando la morte immediata della conducente. I soccorritori del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’intervento è stato seguito anche dai carabinieri, che hanno avviato i rilievi per determinare con precisione le cause dell’incidente.

Ipotesi malore dovuto al caldo: 37 gradi al momento dell’impatto

Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti riguarda un possibile malore accusato dalla vittima poco prima dello schianto. A quell’ora, infatti, la temperatura nella zona superava i 37 gradi, un valore che potrebbe aver influito sulle condizioni fisiche della giovane conducente. L’incidente è avvenuto in un tratto rettilineo, circostanza che escluderebbe manovre brusche o errori di guida riconducibili a curve pericolose.

Shency Crotti era molto conosciuta nel territorio cremonese. Era figlia del titolare del ristorante La Resca, un noto locale della zona considerato un punto di riferimento per la cucina tradizionale. Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da amici e conoscenti, tra cui: «Ci hai lasciato con il cuore a pezzi».

Al momento, l’automobile è stata posta sotto sequestro per accertamenti tecnici. Le indagini sono coordinate dai carabinieri competenti per territorio, che nelle prossime ore ascolteranno eventuali testimoni e analizzeranno i dati raccolti sul luogo dell’impatto.