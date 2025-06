Antonella Clerici travolta dalle critiche per la sua frase sui social: “L’estate? Stagione tremenda”

La conduttrice si sfoga sul caldo e l’afa estiva, ma le sue parole non vengono accolte con comprensione dagli utenti delle piattaforme social.

Sfogo social durante l’ondata di calore

Antonella Clerici ha condiviso un messaggio personale su X (ex Twitter), esprimendo il proprio disappunto nei confronti della stagione estiva. La conduttrice, volto noto della televisione italiana, ha dichiarato: “Odio l’estate, il caldo, i vestiti appiccicati alla pelle, il sudore che qualunque cosa indossi sembri una stracciona, l’aria condizionata che non funziona mai come la vorresti.” Una frase che ha rapidamente attirato l’attenzione online, anche per il tono deciso e privo di mezzi termini.

Nel post, Clerici ha aggiunto: “Stagione terribile, a meno che tu non abbia 20 anni e sei in riva al mare.” Un’affermazione che ha suscitato reazioni contrastanti, soprattutto considerando che l’estate è per lei un momento di pausa lavorativa, lontano dagli impegni televisivi che la occupano per il resto dell’anno.

Reazioni e critiche online

Le parole della conduttrice hanno innescato una reazione immediata tra gli utenti. Molti si sono detti in disaccordo con le sue opinioni, anche in modo diretto. “Ma non è vero. Io ho quasi 70 anni e inseguo l’estate tutto l’anno. Chi si lamenta dell’estate è uno sfigato”, ha scritto un utente. Altri hanno commentato in modo più critico: “Ti immagino infatti nel tuo durissimo lavoro sotto al sole, oppure in fabbrica tutta sudata. Ma mi faccia il piacere…”, evidenziando una distanza percepita tra la realtà quotidiana di molte persone e quella vissuta da una figura pubblica.

C’è anche chi ha sottolineato la possibilità di affrontare il caldo con mezzi adeguati: “Pensa chi non può neanche permettersi l’aria condizionata.” E ancora: “Beh dai, i soldi non ti mancano. Vai in un bel posto e cerca di stare bene. Ti consiglio la Norvegia, bellissima, fresca e interessante.”

Fino a questo momento, Antonella Clerici non ha replicato ai commenti ricevuti. Il post, tuttavia, resta visibile e continua a generare reazioni e condivisioni, alimentando un dibattito tra chi condivide il disagio per le alte temperature e chi invece considera l’estate la stagione più attesa dell’anno.