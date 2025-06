Puglia, violentissimo impatto frontale tra betoniera e auto, due persone perdono la vita

L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattina lungo la SS7 nei pressi di un distributore di carburante tra Massafra e Taranto.

Intervento immediato dei soccorsi dopo la collisione

Due persone sono decedute in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di lunedì 30 giugno lungo la Strada Statale 7 “Appia”, nel tratto che collega Massafra a Taranto. Lo scontro si è verificato nei pressi di un distributore Ip, in un’area ad alto transito veicolare. Secondo quanto finora accertato, l’impatto ha coinvolto una betoniera e una vettura, che si sono scontrate per cause ancora in fase di ricostruzione.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito all’accaduto. Sul posto sono giunti in breve tempo i sanitari del 118, supportati da diverse unità delle forze dell’ordine, che hanno provveduto a delimitare la zona e a regolare il traffico, fortemente rallentato per tutta la durata delle operazioni.

Accertamenti in corso sulla dinamica dello scontro

Le due vittime sono decedute sul colpo o poco dopo l’impatto, ma al momento non sono state rese note le identità ufficiali né il ruolo delle stesse all’interno dei veicoli coinvolti. Gli inquirenti stanno acquisendo tutti gli elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, a partire dai rilievi effettuati sul luogo dello scontro. Non si esclude alcuna ipotesi, tra cui un possibile malfunzionamento meccanico, un errore umano o condizioni stradali sfavorevoli.

La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei mezzi incidentati. È stato necessario anche l’impiego di mezzi specializzati per liberare la carreggiata dalla betoniera, a causa delle dimensioni e del peso del veicolo.

Il tratto in questione è spesso teatro di incidenti, essendo uno dei collegamenti principali tra Taranto e i centri dell’entroterra, e oggetto di frequenti segnalazioni per condizioni di traffico intense e passaggi di mezzi pesanti.