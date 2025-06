Esplode palazzina: un uomo in fin di vita, pompieri salvi per un soffio, rischio crolli in tutta la zona

Un’esplosione ha distrutto la mansarda di un edificio a Sassari: ferito gravemente un uomo, illesi i vigili del fuoco presenti durante la deflagrazione.

Deflagrazione durante un intervento in via Principessa Maria

Una violenta esplosione ha scosso la città di Sassari nella tarda mattinata di lunedì 30 giugno, coinvolgendo una palazzina di tre piani situata in via Principessa Maria. La deflagrazione, avvenuta poco dopo le 12, ha devastato la mansarda dell’edificio e causato gravi ferite a un uomo di 62 anni. Secondo una prima ricostruzione, lo scoppio sarebbe stato provocato da una fuga di gas, forse legata a una bombola. L’evento si è verificato proprio mentre i vigili del fuoco erano già sul posto, allertati da alcuni residenti per un odore sospetto proveniente dallo stabile.

L’esplosione ha provocato il crollo del tetto e di parte delle pareti esterne dell’ultimo piano, proiettando detriti e macerie sulla strada e colpendo due auto parcheggiate, distrutte dall’impatto. I pompieri presenti, coinvolti in pieno dalla deflagrazione, sono riusciti a mettersi in salvo pochi istanti prima del crollo, evitando per un soffio conseguenze più gravi.

Le operazioni di soccorso e il salvataggio del ferito

Dopo lo scoppio, le squadre dei vigili del fuoco, supportate da unità cinofile e dagli specialisti Usar, hanno immediatamente avviato le operazioni di ricerca tra le macerie. Dopo alcuni minuti, è stato localizzato e recuperato un uomo rimasto intrappolato all’interno della mansarda distrutta. Il 62enne è stato ritrovato ancora in vita, anche se in condizioni critiche: come riferito dal comandante dei vigili del fuoco Antonio Giordano, “muoveva appena gli occhi e le labbra”.

L’uomo è stato soccorso sul posto, coperto con una coperta termica, ossigenato e poi trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L’area interessata è stata immediatamente transennata per motivi di sicurezza e interdetta al passaggio, dato il rischio di ulteriori cedimenti strutturali.

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti anche la polizia, la municipale e il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, che ha effettuato un sopralluogo per verificare personalmente la gravità della situazione. Presenti anche gli inquirenti, con il sostituto procuratore Lara Senatore che ha avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente. Al momento, non risultano altre persone disperse.