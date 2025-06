Bimba cade dal quarto piano di una nave da crociera, il padre si tuffa e la tiene a galla per venti minuti

Una bambina è caduta in mare da una nave da crociera tra le Bahamas e la Florida. Il padre si è tuffato e l’ha salvata, restando in acqua 20 minuti.

Incidente a bordo della Disney Dream

Un grave incidente si è verificato domenica a bordo della nave da crociera Disney Dream, mentre si trovava in navigazione tra le Bahamas e Fort Lauderdale, in Florida. Secondo le prime ricostruzioni, una bambina sarebbe precipitata in mare dal quarto ponte dell’imbarcazione. L’episodio è avvenuto durante l’ultima tappa della crociera. Le circostanze precise dell’accaduto non sono ancora state chiarite.

Determinante l’intervento del padre, che si è immediatamente tuffato in acqua per soccorrere la figlia. Alcuni video diffusi sui social mostrano l’uomo mentre galleggia nell’oceano, tenendo stretta la bambina, in attesa dei soccorsi. Testimoni hanno descritto momenti di forte tensione a bordo, con numerosi passeggeri affacciati per seguire l’intervento di salvataggio.

I soccorsi e il recupero

L’allarme “uomo in mare” è stato attivato subito dopo l’incidente e l’equipaggio ha messo in atto le procedure previste. Una scialuppa di salvataggio è stata calata per raggiungere padre e figlia, che nel frattempo erano stati trascinati dalla corrente a centinaia di metri dalla nave. Dopo circa venti minuti in acqua, entrambi sono stati tratti in salvo e riportati a bordo.

Uno dei passeggeri ha dichiarato: “Circa dieci minuti dopo il tuffo del genitore, una scialuppa di salvataggio è stata calata e i due sono stati trovati entro 3-5 minuti. L’uomo è rimasto a galla per almeno 20 minuti”. Un altro testimone ha aggiunto: “Quel padre è un eroe. Si è tuffato per salvare sua figlia. È un eroe”.

Un’altra passeggera ha riferito: “Ho visto solo una persona cadere, ma non ho visto l’altra. Pensavo fosse una sola persona. Era un adulto. Credo che stessero cercando di scattare una foto sulla ringhiera”.

La risposta della Disney Cruise Line

In una nota ufficiale, la Disney Cruise Line ha lodato l’operato dell’equipaggio: “L’equipaggio a bordo della Disney Dream ha tratto in salvo rapidamente due passeggeri. Complimenti ai nostri membri dell’equipaggio per le loro eccezionali capacità e la tempestività d’intervento, che hanno garantito il rientro in sicurezza di entrambi gli ospiti sulla nave in pochi minuti”.

La compagnia ha inoltre sottolineato l’efficacia delle procedure di sicurezza adottate, ribadendo il proprio impegno per la protezione e il benessere dei passeggeri.