Gallipoli, si schianta in moto con la moglie: 61enne muore sul colpo, la moglie trasportata d’urgenza

Un uomo di 61 anni ha perso la vita in un incidente tra moto e scooter. La moglie e un giovane sono stati trasportati in ospedale con diverse ferite.

Impatto all’incrocio, vittima un residente di Gallipoli

Un grave incidente si è verificato nella serata di lunedì 30 giugno a Gallipoli, in provincia di Lecce, dove un uomo di 61 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro tra la moto su cui viaggiava e uno scooter. La vittima, identificata come Piero Corchia, residente nella città jonica, si trovava in sella alla motocicletta insieme alla moglie quando, per cause in fase di accertamento, è avvenuto l’impatto con un altro veicolo a due ruote.

Il sinistro è avvenuto all’incrocio tra via Lecce e via Brescia, in una zona trafficata situata non lontano dalla caserma dei carabinieri. Entrambi i veicoli coinvolti, secondo quanto ricostruito, stavano percorrendo una delle arterie principali che collegano l’interno con il centro cittadino. Alla guida dello scooter c’era un giovane originario di Galatone.

Nonostante tutti i coinvolti indossassero regolarmente il casco, per il 61enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno avviato le manovre di rianimazione, ma le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. L’uomo è deceduto prima di poter essere trasferito in ospedale.

Feriti trasportati in ospedale, accertamenti in corso

La moglie del 61enne, anch’essa rimasta ferita nello scontro, è stata soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti. Il giovane alla guida dello scooter ha riportato contusioni e traumi, e si trova ricoverato presso l’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli, dove le sue condizioni sono attualmente monitorate dai sanitari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione e della compagnia locale, che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari e avviato le indagini per determinare la dinamica precisa dell’accaduto. La strada interessata dall’impatto è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l’arrivo dei familiari delle persone coinvolte ha generato momenti di forte commozione e tensione. La città è in lutto per la scomparsa di un cittadino noto e apprezzato.