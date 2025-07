Hotel 5 stelle, arrestato “L’imprenditore dell’anno per talento, fiuto, coraggio”, resort costruito con i soldi delle rapine

Il San Barbato Resort di Lavello, noto per eventi vip e premi internazionali, è stato sequestrato: secondo la DDA fu costruito con proventi di rapine.

Il sequestro del resort e l’operazione della DDA

LAVELLO – Sviluppato su un’area di oltre sei ettari, il San Barbato Resort SPA & Golf, rinomata struttura ricettiva di alto profilo situata nel territorio lavellese, è finito al centro di un’indagine della Direzione distrettuale antimafia che ha portato all’arresto di nove persone, tra cui Antonio Liseno, imprenditore di 58 anni ritenuto figura centrale nell’inchiesta.

Secondo quanto ricostruito da Guardia di finanza e Polizia di Stato, Liseno – titolare della SG S.p.A. e della Glam’OUR ITALIA S.r.l., società attive nei settori del commercio e dell’e-commerce di elettronica e telefonia – avrebbe finanziato la costruzione del resort con fondi provenienti dal riciclaggio. Gli investigatori ipotizzano che tali fondi siano riconducibili a un’organizzazione criminale composta da soggetti originari di Cerignola, specializzati in assalti a furgoni portavalori in tutto il territorio nazionale.

Le autorità hanno proceduto al sequestro dell’intero complesso, ritenendolo direttamente legato all’attività illecita. Il resort, inaugurato nel 2015, rappresentava un investimento importante per l’imprenditore lucano e si era affermato come struttura di riferimento per il turismo di lusso in Basilicata.

Ospiti illustri, premi e riconoscimenti per una struttura d’élite

Situato a pochi chilometri da Potenza, il San Barbato si presenta come un resort di alto livello, completo di spa, centro congressi, solarium e campo da golf. I prezzi delle camere standard superano i 200 euro a notte, mentre le suite più esclusive raggiungono quasi i 500 euro, colazione inclusa.

Nel corso degli anni, la struttura ha ospitato numerosi eventi e ricevuto riconoscimenti di rilievo. Tra i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono esibiti al resort figurano Arisa, Gianluca Vacchi e Bob Sinclair. Nel 2023, la rivista internazionale Food & Travel ha conferito al San Barbato il titolo di Resort dell’anno, definendolo “uno dei più importanti esempi di eccellenza nel mondo dell’hotellerie di lusso in Italia”.

Lo stesso Antonio Liseno è stato insignito del titolo di Imprenditore dell’anno durante i Food and Travel Italia Awards, con la seguente motivazione: “Talento, fiuto, coraggio. E tanto amore per la propria terra: sentimento che la sua terra ricambia, ringraziando Antonio Liseno per averla scelta per creare la bellezza che ci ospita questa sera.”

La struttura ospita anche il ristorante Don Alfonso 1890, guidato dallo chef Donato De Leonardis, premiato con una stella Michelin per quattro anni consecutivi, dal 2021 al 2024.

I controlli giudiziari proseguiranno per chiarire il presunto legame tra gli investimenti nell’hospitality e i flussi di denaro di origine illecita, in un’indagine che coinvolge una delle realtà imprenditoriali più visibili del Mezzogiorno.