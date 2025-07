“Primo mare, primo sole”: Giorgia ed Emanuel insieme in Salento, i fan li sommergono di cuori

La cantante e il coreografo si mostrano sorridenti in spiaggia: per loro è la prima vacanza estiva dopo un anno di grandi successi.

Vacanza in Puglia per la coppia: relax e affetto al centro dello scatto

SALENTO – Una serie di immagini pubblicate su Instagram ha mostrato Giorgia ed Emanuel Lo insieme al mare, in quello che i due hanno definito il loro “primo mare, primo sole”. La coppia, molto amata dal pubblico, ha scelto la costa salentina per inaugurare la pausa estiva. Si tratta di una località in cui entrambi sono soliti soggiornare e dove possiedono una casa.

Gli scatti condivisi immortalano i due mentre si abbracciano sorridenti sulla spiaggia. Giorgia, con indosso un costume intero nero, e Emanuel, in costume blu, appaiono rilassati e in perfetta sintonia. Il post, pubblicato nella giornata del 1° luglio, ha immediatamente ottenuto numerosi consensi da parte dei follower. Tra i commenti si leggono messaggi di ammirazione come: “Splendidi”, “Magnifici! Ci vorrebbero più coppie come voi”, oppure “Buone vacanze, vi amo”.

La pubblicazione arriva al termine di un anno particolarmente intenso per entrambi, segnato da impegni artistici di primo piano.

Un anno di successi tra musica, televisione e premi

Per Giorgia, il 2025 è stato caratterizzato dalla partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano “La Cura Per Me”, classificandosi al sesto posto. Il singolo ha riscosso grande successo anche al di fuori della manifestazione canora. In parallelo, l’artista ha vestito i panni di conduttrice nella trasmissione X Factor, ottenendo ottimi riscontri da pubblico e critica. La sua presenza è stata confermata anche per la prossima edizione del programma.

Inoltre, la cantante ha ricevuto una candidatura al David di Donatello per la miglior canzone originale con il brano “Diamanti”, tratto dall’omonimo film diretto da Ferzan Ozpetek.

Anche per Emanuel Lo non sono mancati gli impegni professionali. Il coreografo ha infatti ricoperto nuovamente il ruolo di insegnante di ballo nella trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi, dove è stato protagonista di alcune esibizioni di particolare impatto artistico. Una delle più commentate è stata la performance con Francesca Tocca, definita “hot” da alcuni utenti e accompagnata da un ironico commento di Giorgia.

Ora la coppia si concede una pausa al mare, all’insegna del relax, prima di affrontare una nuova stagione ricca di appuntamenti professionali.