Lo riempiono di botte, gli appendono al collo un cartello con la scritta “Infame” e lo abbandonano in un carrello della spesa

A Ostia un uomo è stato rinvenuto con fratture multiple in un carrello della spesa. Al collo un cartello con insulti. Ipotesi legata allo spaccio.

Trovato vicino a una farmacia: fratture a gamba e rotula

ROMA – Un uomo è stato soccorso in condizioni critiche nella zona di Ostia, nel quadrante sud della capitale, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno. La vittima è stata trovata riversa all’interno di un carrello della spesa nei pressi di una farmacia situata in piazzale Lorenzo Gasparri, all’incrocio tra via Mario Ruta e via Marino Fasan. Addosso aveva vistosi segni di percosse e un cartello appeso al collo con le scritte “infame” e un altro insulto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale Grassi, dove i sanitari hanno rilevato la frattura di una tibia, una rotula rotta e diverse altre lesioni gravi. Secondo quanto riportato, il pestaggio potrebbe essere avvenuto poco prima del ritrovamento, nella notte tra sabato e domenica. La vittima non è stata ancora identificata ufficialmente.

Pestaggio a scopo intimidatorio: verifiche su ambienti legati alla droga

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Nessuna ipotesi ufficiale è stata finora confermata, ma secondo fonti vicine alle attività investigative, il contesto in cui sarebbe maturata l’aggressione potrebbe essere legato al traffico di sostanze stupefacenti. Gli investigatori stanno valutando la pista di una punizione interna ad ambienti legati allo spaccio nella zona del litorale romano.

La scelta di lasciare la vittima all’interno di un carrello e in un luogo pubblico, con un cartello al collo recante insulti, potrebbe configurarsi come un messaggio intimidatorio. Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti nell’area e verificando testimonianze utili per identificare i responsabili.

Non è la prima volta che l’area di piazzale Gasparri viene segnalata come teatro di episodi di violenza legati a contesti criminali. Le indagini proseguono nel massimo riserbo e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sullo stato di salute della vittima, che resta ricoverata in osservazione.