“Si vergogni!”: lite furibonda tra Pascale e Cacciari sul matrimonio di Bezos

Scontro acceso a “Filorosso” tra Francesca Pascale e Tommaso Cacciari sul matrimonio di Bezos. Volano accuse e insulti, la conduttrice costretta a intervenire.

Bezos e Venezia, scintille in tv tra Pascale e Cacciari

Bagarre televisiva durante l’ultima puntata di “Filorosso”, il talk in onda su Rai3. Al centro del dibattito l’ormai celebre matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, evento che continua a dividere l’opinione pubblica. A infiammare la discussione sono stati Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, e Tommaso Cacciari, attivista e nipote dell’ex sindaco Massimo Cacciari.

Pascale ha attaccato frontalmente l’esponente del movimento No Space for Bezos, autore delle proteste contro il magnate statunitense: “Qual è il vostro piano economico? Dare la caccia ai ricchi che creano lavoro? Se Bezos licenzia un milione e mezzo di dipendenti, chi li assume? Landini?”. Una provocazione che ha fatto esplodere il confronto.

Pascale attacca: “Voi odiate i ricchi”. Cacciari replica: “Mio figlio cresce a Venezia”

A far perdere la pazienza a Cacciari è stata un’accusa pesante: “A lei di Venezia non gliene importa nulla. Se fosse davvero interessato, combatterebbe la Coca Cola venduta a 10 euro nei bar”. La replica dell’attivista è stata durissima: “A me di Venezia non frega niente? Mio figlio ci sta crescendo, stia attenta a come parla”.

A quel punto Pascale ha perso le staffe: “Si vergogni. Avete strumentalizzato un matrimonio che ha portato lusso, indotto e prestigio al nostro Paese. Fate la guerra ai ricchi come se fosse la soluzione per i poveri. Bezos è il benvenuto!”. E ancora: “Quella piazza è anche mia, io pago le tasse in Italia. Non potete usare un evento come arma politica solo perché non avete un programma elettorale. Ecco perché Giorgia Meloni è al 30%”.

Polemiche sui social e intervento in studio

Il botta e risposta è andato avanti a lungo, con toni sempre più accesi. La conduttrice del programma ha dovuto intervenire più volte per riportare la calma in studio, mentre sui social gli utenti si sono divisi tra chi difendeva la posizione della Pascale e chi invece sosteneva Cacciari.

Lo scontro ha riacceso il dibattito sull’evento veneziano, diventato simbolo delle tensioni tra chi difende l’economia turistica d’élite e chi invece denuncia una deriva elitaria e fuori controllo nelle politiche urbanistiche delle grandi città.