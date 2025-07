Isola dei Famosi, Loredana Cannata si taglia i capelli con un macete, poi spiega perchè l’ha fatto, i naufraghi restano senza parole

Loredana Cannata cambia look con un machete e racconta il suo rapporto con Mario Adinolfi prima della finale del reality

Preparativi e nuove intese tra i naufraghi

Manca poco alla finale dell’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi, prevista in prima serata oggi, mercoledì 2 luglio su Canale 5, e tra i finalisti cresce l’attesa per l’ultimo atto del reality. Tra i protagonisti in vista della serata conclusiva, spicca Loredana Cannata, che ha deciso di affrontare la fine del percorso con un gesto originale: un taglio di capelli realizzato con un machete. La scena, ripresa dalle telecamere del programma e condivisa sui canali ufficiali, mostra la concorrente intenta a modificare il proprio look con sicurezza, tra lo stupore degli altri naufraghi.

Alla domanda ironica di Teresanna Pugliese, “Lori tutto bene? Dobbiamo preoccuparci?”, la risposta di Cannata è stata chiara e rassicurante: “Tranquilla tesoro, lo faccio da una vita. Mi preparo per la finale”. Il gesto, che ha colpito per la sua particolarità, rappresenta un modo per segnare simbolicamente la conclusione di un’esperienza intensa e carica di emozioni.

Chiarimenti e stima tra Cannata e Adinolfi

Nel corso delle ultime ore sull’isola, Loredana Cannata ha avuto un confronto aperto con Mario Adinolfi, con il quale i rapporti erano stati inizialmente tesi. La loro conversazione, trasmessa in uno degli ultimi momenti del programma, ha mostrato un’evoluzione nel legame tra i due, ora più sereno. “Non sopportavo le tue idee, non mi piacciono”, ha dichiarato Cannata. Adinolfi ha replicato con un sorriso: “Mi hai messo al rogo, invece io non ti ho mai nominata”.

Il dialogo ha rivelato un percorso di avvicinamento e comprensione reciproca: “Man mano ho scoperto la persona al di là delle idee. Una persona con una storia personale molto forte, una persona che sa ascoltare. Come dice lui, quando sono i mondi a essere contrapposti, perché rappresentiamo due concezioni di mondo molto diverse, le persone possono incontrarsi”.

La finale vedrà in gara Cristina Plevani, Mario Adinolfi, Omar Fantini e Loredana Cannata, mentre Teresanna Pugliese e Jey Lillo attendono il verdetto del televoto. La puntata di mercoledì decreterà il vincitore di questa edizione, segnata da momenti intensi e inattesi legami.