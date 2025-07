Martina, 22 anni, muore dopo un malore in palestra: non c’era l’aria condizionata e la temperatura era molto elevata

La giovane si è sentita male durante l’allenamento in una palestra di Poirino, in provincia di Torino. Inutili i soccorsi, è deceduta in ospedale.

Collasso improvviso durante l’allenamento

Un malore improvviso ha colpito Martina Gillio, 22 anni, mentre si trovava per un allenamento alla Gym Studio di Poirino, nel Torinese. La giovane, studentessa di Economia, si è accasciata a terra sotto gli occhi del fidanzato che si trovava con lei in palestra. È stato proprio il ragazzo ad allertare i soccorsi, che sono giunti rapidamente sul posto.

Le condizioni di Martina sono apparse da subito critiche. Dopo un primo intervento da parte del personale sanitario, la ragazza è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Le Molinette di Torino, dove è stata ricoverata d’urgenza. Nonostante le cure ricevute, è deceduta nelle 24 ore successive al ricovero.

Le ipotesi sulle cause del decesso

Secondo quanto trapelato dalle prime ricostruzioni, a provocare il decesso potrebbe essere stato un arresto cardiaco oppure un aneurisma. Un dettaglio rilevante, su cui si stanno concentrando gli accertamenti, riguarda l’assenza di un impianto di aria condizionata all’interno della struttura dove si è verificato l’episodio. La temperatura elevata potrebbe aver contribuito al malessere improvviso.

Prima di perdere conoscenza, la ragazza avrebbe riferito di soffrire di un forte mal di testa. Elemento che, unito alle condizioni ambientali e all’intensità dello sforzo fisico, potrebbe rivelarsi significativo per stabilire le cause della morte. Al momento, non è stato ancora chiarito se Martina soffrisse di patologie pregresse. Sarà l’autopsia, già disposta dalle autorità competenti, a fornire indicazioni più precise.

Lutto cittadino a Poirino

La notizia della scomparsa ha suscitato profonda commozione a Poirino, dove la giovane risiedeva con la famiglia. L’amministrazione comunale ha deciso di proclamare cinque giorni di lutto cittadino, in segno di vicinanza ai familiari. In molti la ricordano come una ragazza solare, attiva e appassionata di sport, molto legata al suo paese.