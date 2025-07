Bari, tenta di abbandonare un microonde per strada ma incontra il sindaco Leccese: “Mi scusi, me lo riporto subito a casa”

Un cittadino stava per lasciare un elettrodomestico sul marciapiede, ma si è trovato davanti il sindaco Leccese che lo ha invitato a ritirarlo e smaltirlo correttamente.

Intervento diretto del sindaco durante una passeggiata serale

Nel tardo pomeriggio del 2 luglio, un episodio insolito ha attirato l’attenzione in una strada del centro di Bari, trasformandosi in una vera e propria lezione di educazione civica. Un uomo si stava liberando di un microonde lasciandolo sul marciapiede, in violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti ingombranti. Il gesto sarebbe potuto passare inosservato, se non fosse stato che proprio in quel momento stava transitando il sindaco Vito Leccese.

Il primo cittadino, dopo aver assistito alla scena, si è avvicinato all’uomo chiedendogli chiarimenti sul gesto. Il dialogo tra i due si è svolto in toni pacati ma fermi. Dopo un breve confronto, il cittadino ha riconosciuto l’errore, si è scusato e ha deciso di riportare l’elettrodomestico a casa, promettendo di disfarsene in maniera adeguata presso un centro di raccolta autorizzato.

Messaggio educativo e rispetto delle regole

L’episodio ha avuto un’immediata eco sui social, dove è stato interpretato come un esempio concreto di controllo civico e vicinanza delle istituzioni al territorio. Nessuna sanzione è stata comminata, ma il gesto ha assunto un valore simbolico. La presenza del sindaco in strada ha evitato un illecito ambientale e ha trasmesso un messaggio di responsabilità e rispetto delle regole.

A Bari, la gestione dei rifiuti ingombranti è regolata da un servizio gratuito di ritiro a domicilio su prenotazione, oppure dal conferimento presso i centri di raccolta. Le segnalazioni di abbandono illecito continuano a essere una criticità in alcune zone, motivo per cui l’amministrazione ha intensificato sia i controlli sia le campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.