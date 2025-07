Va in onda Reazione a Catena, Andrea Vianello commenta così: “Pessimo conduttore”

Un commento pungente sui social alimenta i sospetti di un attacco diretto a Pino Insegno, attuale conduttore di Reazione a Catena su Rai 1.

Post sui social durante la messa in onda del quiz serale

Una dichiarazione pubblicata su X da Andrea Vianello, ex volto di punta della Rai, ha sollevato una serie di interpretazioni e polemiche nel panorama televisivo italiano. Il giornalista, che ha lasciato la TV pubblica ad aprile dopo 35 anni di carriera, ha scritto un messaggio che, pur non contenendo nomi espliciti, è stato rapidamente collegato a Pino Insegno, attore, doppiatore e conduttore.

“Ottimo doppiatore, comico mediocre, pessimo conduttore”, si legge nel post pubblicato alle 19:47, orario esatto in cui ogni giorno va in onda su Rai 1 il quiz show Reazione a Catena, condotto proprio da Insegno. Un dettaglio che ha rafforzato le ipotesi secondo cui il commento fosse rivolto a lui. L’assenza di riferimenti diretti non ha comunque impedito al pubblico di individuare quello che appare come un bersaglio ben definito.

Critiche ricorrenti alle scelte Rai

Il tono della pubblicazione è apparso tagliente e inequivocabile, al punto da sembrare una vera e propria bocciatura espressa in modo chirurgico e in un momento strategico. La pubblicazione del messaggio proprio durante la diretta del programma, che sta registrando buoni risultati in termini di ascolti, ha suscitato reazioni contrastanti tra addetti ai lavori e spettatori.

Non è la prima volta che Andrea Vianello affida ai social considerazioni critiche sull’attuale gestione dell’emittente pubblica. Lo scorso 27 giugno, in occasione della presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Rai, aveva scritto: “Palinsesti, palindromi e paleolitici”, una battuta che è stata interpretata come una frecciata ironica al contenuto e alla linea editoriale proposta per la stagione televisiva 2025/2026.

Pur avendo lasciato la Rai in modo consensuale, Vianello non ha mai nascosto le sue perplessità su alcune scelte editoriali e artistiche dell’azienda. La sua attività sui social continua a essere seguita con attenzione, soprattutto quando i contenuti riguardano volti noti del piccolo schermo.