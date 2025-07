Fedez spara a zero sul matrimonio con Chiara: “Cosa provo per la mia vita passata? Repulsione!”

Il rapper parla del tumore, del divorzio da Chiara Ferragni e dei figli Leone e Vittoria in una lunga intervista con Gabriele Vagnato. In arrivo anche un libro.

Un percorso personale tra crolli e ricostruzione

Fedez ha deciso di aprirsi in un’intervista rilasciata allo youtuber Gabriele Vagnato, raccontando in modo diretto e senza filtri il momento che sta attraversando. “Sono in una fase di ricostruzione. Ho distrutto tutto quello che c’era, tipo la bomba atomica a Nagasaki”, ha dichiarato il cantante, che si è lasciato seguire per due giorni da Vagnato per poi pubblicare il dialogo sul canale YouTube. La consapevolezza che oggi lo accompagna, spiega, nasce proprio dalla crisi: “È bello perché dalle macerie puoi ripartire. Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver imparato mai nulla”.

Attualmente impegnato con i concerti estivi, Fedez ha annunciato anche la stesura di un libro autobiografico: “Sto cercando di rielaborare alcuni episodi della mia vita, di dargli un senso. Sta venendo bene”. Tra gli eventi più duri affrontati, mette al primo posto il tumore che lo ha colpito: “Vince su tutti”. Seguono nell’ordine il periodo prima di Sanremo, il divorzio, il bacio a Rosa Chemical e il litigio con Luis Sal. “Quando perdi qualcosa, ritrovi qualcos’altro di te stesso che avevi perso”, ha aggiunto.

Il rapporto con i figli e la nuova quotidianità

La separazione da Chiara Ferragni ha profondamente modificato il suo rapporto con i figli Leone e Vittoria, ma la priorità resta sempre la loro serenità. “Ho dei giorni prestabiliti per vederli. Ma come a tutto ci si deve abituare, sia io che i bimbi”, ha spiegato. Ha poi aggiunto che non ha tate: “È mio padre ad aiutarmi principalmente. Il che significa avere a 35 anni, tuo padre sempre in casa”, ha detto sorridendo.

Con i bambini ha anche affrontato direttamente la questione del divorzio: “I bambini ovviamente ci hanno chiesto il perché di questa decisione, ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare, così gli abbiamo spiegato tutto. Anche se ci si separa si rimane una famiglia”.

Il distacco dal passato e la vita fuori dai riflettori

Nel suo racconto, Fedez ha parlato anche del distacco totale dalla vita pubblica vissuta in passato, fatta di continue valutazioni da parte degli altri. “C’è stato un periodo in cui mi interessava l’opinione degli altri su me e il mio valore artistico. Ma quando ti interessi di questo dai anche il potere agli altri di definire chi sei tu. Oggi ho una completa repulsione per quella cosa lì”.

Ha raccontato inoltre l’uso di marijuana: “Prendevo un farmaco che mi dava uno specifico effetto collaterale. L’unica cosa che riusciva a farmelo passare era la marijuana. Poi ho eliminato tutti i farmaci e ho tenuto solo la marijuana, cosa che non consiglio. Mi aiuta a stoppare i pensieri”.

Sul fronte sentimentale, Fedez ha smentito le voci su una presunta relazione con Clara, con cui ha collaborato musicalmente. “Con Clara non era successo proprio nulla. Non stiamo insieme io e lei. La mia teoria è che sia la prima paparazzata della storia fatta con l’intelligenza artificiale. Noi quella sera non ci siamo nemmeno avvicinati per salutarci”. Ha poi concluso: “Quando succedono queste cose, rivivo i flashback del Vietnam del mio matrimonio”. E sul futuro sentimentale ha aggiunto: “Meglio di no”.