Addio a Diogo Jota, il calciatore 28enne è morto in un gravissimo incidente stradale

Il giocatore del Liverpool e della Nazionale portoghese è deceduto in un grave incidente stradale nella provincia di Zamora. Inutili i soccorsi giunti sul posto.

Tragedia sulla A-52: vittime Diogo Jota e il fratello André

Un grave incidente stradale ha provocato la morte del calciatore Diogo Jota, 28 anni, attaccante del Liverpool e della Nazionale del Portogallo. L’impatto è avvenuto intorno all’una di notte lungo la A-52, all’altezza del chilometro 65, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria, nella provincia spagnola di Zamora. A bordo del veicolo viaggiava anche il fratello André, anch’egli calciatore, rimasto coinvolto nella tragedia.

Secondo una prima ricostruzione fornita dai Vigili del Fuoco, l’automobile avrebbe sbandato, finendo fuori strada e incendiandosi subito dopo l’uscita di carreggiata. Le fiamme hanno avvolto l’intero veicolo e si sono propagate alla vegetazione circostante. I primi a intervenire sul posto sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena e che hanno immediatamente contattato i soccorsi. Tuttavia, al momento dell’arrivo dei sanitari, entrambi gli occupanti erano già deceduti.

Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente

Le autorità spagnole hanno avviato gli accertamenti per stabilire con precisione la dinamica del sinistro. Restano da chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo e la successiva esplosione. L’autovettura è andata completamente distrutta nel rogo e, al momento, non si esclude alcuna ipotesi.

Diogo Jota, originario di Porto, era diventato padre di tre figli e si era sposato di recente. Con la maglia del Liverpool aveva conquistato la fiducia di tecnico e tifosi, distinguendosi per le sue qualità tecniche e l’efficacia in zona gol. Il lutto ha scosso profondamente l’ambiente calcistico, dal club inglese fino alla Federcalcio portoghese, che ha espresso cordoglio per la scomparsa improvvisa del giovane atleta.